Sky schept duidelijkheid over komst Zinédine Zidane naar Bayern München

Zinédine Zidane wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München, zo verzekert journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky. Donderdagavond kwam via BILD nog naar buiten dat de clubloze Zidane een serieuze optie is voor het bestuur van Bayern.

Plettenberg benadrukt daarnaast dat Bayern ook niet denkt aan een eventuele aanstelling van Zidane met voormalig speler Ribéry als diens assistent. Naar verluidt behoren Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) en Julian Nagelsmann (bondscoach Duitsland) sowieso tot de overgebleven kandidaten van der Rekordmeister.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Opvolging Tuchel

Thomas Tuchel vertrekt na dit seizoen bij Bayern, waardoor de club op zoek moet naar een geschikte opvolger. De clubleiding voerde al gesprekken met Xabi Alonso, maar vrijdag werd duidelijk dat de Spaanse coach nog minstens een seizoen aan Bayer Leverkusen verbonden blijft.

Alonso heeft als speler een verleden bij Bayern en staat er daardoor goed op in de Allianz Arena. De voormalig middenvelder heeft echter het gevoel dat zijn werk in Leverkusen nog niet af is. Alonso kan dit seizoen afsluiten met het kampioenschap, de Duitse beker en de Europa League.

Ook de naam van De Zerbi werd dus reeds al genoemd en de club zou in gesprek zijn met Ralf Rangnick, die er goed opstaat bij het bestuur in Zuid-Duitsland.

Zidane

Zidane wil wel graag terugkeren als trainer. De 51-jarige Fransman zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 zonder baan en staat niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij de recordkampioen van Duitsland.

Wat voor twijfels zorgde bij Bayern is het feit dat Zidane de Engels taal niet goed machtig is. Dat zou kunnen worden opgevangen door de terugkeer van Ribéry, maar volgens Sky zijn de Franse oud-spelers niet langer in beeld bij de Duitse grootmacht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties