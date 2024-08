Silvano Vos weet mogelijk laatste wedstrijd met Jong Ajax niet winnend af te sluiten

MVV is er maandagavond niet in geslaagd de eerste driepunter van het seizoen binnen te slepen. De manschappen van trainer Edwin Hermans hadden het lastig op bezoek bij Jong Ajax en sleepten er met name dankzij een sterk keepende Romain Matthys een 0-0 gelijkspel uit.

Een aantal spelers dat meedeed bij Jong Ajax heeft al de nodige ervaring in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Zo verscheen de aan AC Milan gelinkte Silvano Vos op het middenveld aan de aftrap. De voorste linie werd gevormd door Jaydon Banel, Julian Rijkhoff en Christian Rasmussen.

Aan de kant van MVV waren er geen wijzigingen ten opzichte van het openingsduel tegen SC Cambuur (0-1 verlies). Dat betekende dat onder meer Bryan Smeets, in Amsterdam bekend vanwege zijn fameuze doelpunt dat de titelstrijd van het seizoen 2015/16 beslechtte in het voordeel van PSV, weer vanaf het begin meedeed.

De eerste grote kans van het duel was voor Jong Ajax. Na een fraaie solo legde Gerald Alders af op Vos, die vanaf net buiten de zestien kon inschieten. Hij produceerde echter niet meer dan een rollertje recht door het midden, waardoor doelman Matthys simpel redding kon brengen.

Aan de andere kant had Ferre Slegers de score kunnen, en misschien wel moeten, openen. Na slordig balverlies van Jorthy Mokio had de aanvaller van MVV de bal voor het inschieten, maar hij liet van dichtbij na de ban te breken.

Op slag van rust kwam Rijkhoff voor het eerst tot een serieuze mogelijkheid. De talentvolle spits werd bereikt met een lage voorzet vanaf rechts, probeerde het met een hakje achter het standbeen langs, maar Matthys bracht wederom redding.

Snel na de theepauze waren er kansen voor Banel. De linksbuiten krulde de bal eerst langs de voor hem verkeerde kant van de rechterpaal, alvorens hij enkele minuten later recht op de Maastrichtse doelman afschoot.

MVV werd vervolgens gevaarlijk via onder meer Özgür Aktas en Smeets, maar beiden wisten nipt niet tot scoren te komen. Bij de poging van laatstgenoemde was dat vooral te danken aan de goede reflex van Jong Ajax-doelman Charlie Setford.

In de blessuretijd kregen beide ploegen nog één hele goede mogelijkheid. Namens MVV miste Nabil El Basri van heel dichtbij na een vrije trap van Smeets, al ging de vlag snel daarna in de lucht voor buitenspel. Even later moest Matthys andermaal redding brengen na een gevaarlijke poging van Banel.