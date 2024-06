Servië dreigt uit het EK te stappen: ‘Wat daar is gebeurd is schandalig’

Servië dreigt uit het EK te stappen. Aanleiding zijn vermeende kwetsende spreekkoren van supporters van zowel Kroatië als Albanië. Jovan Surbatovic, de algemeen secretaris van de Servische bond, bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de UEFA, aldus Sky Sports.

Servië beschuldigt de supporters van Kroatië en Albanië ervan woensdag tijdens hun onderlinge duel ‘Dood, dood, dood de Serviër’ te hebben gezongen. Surbatovic heeft tegen RTS, een tv-zender uit Servië, gezegd dat het land weigert om actief te blijven op het toernooi als Kroatië en Albanië niet gestraft worden.

“Allereerst wil ik onze fans bedanken voor hun steun in de wedstrijd tegen Engeland en ik hoop dat we Slovenië gaan verslaan”, aldus Surbatovic voorafgaand aan het duel van donderdagmiddag.

“Wij werden gestraft voor individuele gevallen en onze fans gedroegen zich veel beter dan de anderen. Wat daar (bij Kroatië – Albanië, red.) is gebeurd is schandalig en we zullen de UEFA om sancties vragen, zelfs als dat betekent dat we het toernooi niet kunnen voortzetten”, aldus de bondssecretaris.

“We zullen de UEFA eisen om de bonden van beide landen te straffen. Als de UEFA dat niet doet, zullen we nadenken over hoe we verdergaan.”

Servië heeft zelf een boete gekregen van ruim veertienduizend euro na racistisch gedrag van supporters. “Dat gebeurde nadat de bond van het niet deelnemende Kosovo een klacht had ingediend over ‘Servische fans die politieke, chauvinistische en racistische boodschappen tegen Kosovo lieten zien’”, meldt De Telegraaf.

The Telegraph meldt dat de UEFA momenteel ook onderzoek doet naar Servië wegens het gedrag van de fans tijdens het duel met Engeland van eerder deze week. Engelse spelers zouden namelijk het slachtoffer zijn geworden van apengeluiden.

