Serie A blijft razend spannend na gelijkspel in topper tussen Inter en Napoli

De topper in de Serie A tussen Inter en Napoli heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd: 1-1. De Milanezen herstelden zich middels een heerlijke knal van Hakan Çalhanoglu van een achterstand, maar wisten na de gelijkmaker niet door te drukken. Çalhanoglu liet de grootste kans liggen door een strafschop tegen de paal te schieten. Koploper Napoli heeft nu 26 punten. Atalanta, Fiorentina, Inter en Lazio hebben er 25, Juventus volgt met 24.

Bij Inter stond er met Denzel Dumfries één Nederlander aan de aftrap. Stefan de Vrij moest genoegen nemen met een reserverol. Trainer Simone Inzaghi rekende op zijn vaste spitsenduo: Lautaro Martínez en Marcus Thuram. Aan de kant van Napoli begon ex-Ajacied David Neres op de bank, daar Matteo Politano de voorkeur kreeg op rechtsbuiten. Romelu Lukaku en Kvicha Kvaratskhelia completeerden de voorhoede.

Inter was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar het kon niet voorkomen dat Napoli de voorsprong greep in Giuseppe Meazza. Een hoekschop van Kvaratskhelia werd doorgetikt door Amir Rrahmani, en Scott McTominay schoof bij de eerste paal simpel binnen achter de kansloze Yann Sommer: 0-1.

Gek veel creëerde Inter niet, al kreeg het vijf minuten voor rust plots een prima mogelijkheid toen de 'verdwaalde' Francesco Acerbi in de spits opdook en de bal goed op zijn wreef nam. Helaas voor hem reageerde Alex Meret snel genoeg.

Twee minuten later was het alsnog raak, en hoe. Alessandro Bastoni legde af op Çalhanoglu, die van ruim twintig meter besloot uit te halen. Met een karakteristieke zwabberbal zorgde hij op prachtige wijze voor de 1-1.

Na rust was Inter baas in eigen huis, maar de treffer wilde maar niet vallen. Zo zag de immer dreigende Federico Dimarco een knal op de buitenkant van de paal belanden en bleek ook een volgende knal van de linkspoot onvoldoende om Meret te passeren.

Twintig minuten voor tijd kreeg Inter alsnog de ultieme mogelijkheid op de voorsprong, toen Dumfries in de zestien onderuit werd gehaald door André-Frank Zambo Anguissa. Çalhanoglu ontfermde zich over het buitenkansje, maar schoot tegen de buitenkant van de paal. Dichter bij een treffer zou geen geen van beide ploegen meer komen.