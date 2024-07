Serhou Guirassy heeft toptransfer alsnog te pakken en tekent vierjarig contract bij Borussia Dortmund

Serhou Guirassy heeft zijn transfer naar Borussia Dortmund alsnog te pakken. De aanvaller uit Guinee is er alsnog in geslaagd door de medische keuring te komen en heeft een vierjarig contract ondertekend in het Signal Iduna Park.

Guirassy was vorig seizoen een van de grote Bundesliga-revelaties. Namens stuntploeg VfB Stuttgart maakt de spits liefst 28 competitietreffers. Het leverde hem de nodige interesse op, temeer omdat hij een gelimiteerde afkoopsom van slechts 17,5 miljoen euro in zijn contract had staan.

Die som was geen enkel probleem voor Dortmund. Echter leek het er even op dat de transfer niet plaats zou vinden, omdat er tijdens de medische keuring een knieblessure werd ontdekt bij de aanvalsleider. Al snel werd bekend dat de club hem opnieuw zou keuren en twee keer bleek scheepsrecht, want ditmaal kwam hij wel door de keuring.

Uit het gespecialiseerde onderzoek bleek opnieuw dat Guirassy kampt met een blessure, die hij waarschijnlijk heeft opgelopen tijdens interlandverplichtingen met Guinee. De klachten zijn echter als 'goed behandelbaar' beoordeeld, waardoor hij slechts enkele weken uit de roulatie is.

Omdat de blessure niet ernstig is heeft Dortmund besloten om toch door te gaan met de deal.

“Het was belangrijk voor ons om een zo nauwkeurig mogelijke beoordeling van de blessure van Serhou te krijgen, in het belang van Dortmund en de speler”, laat Dortmund-directeur Lars Ricken optekenen op de clubwebsite. “Grondigheid had hier duidelijk meer prioriteit dan snelheid. Nu liggen alle feiten op tafel en zijn we ervan overtuigd dat we met deze transfer de juiste beslissing hebben genomen.”

Ricken is verheugd met de kwaliteitsimpuls die de selectie van trainer Nuri Sahin krijgt. “Het zou verkeerd zijn om Serhou alleen te beoordelen op zijn scherpte voor het doel. Als spits wordt er uiteraard wel naar zijn doelpunten gekeken. Daarnaast laat de rol die hij op zich neemt bij aanvallen van tegenstanders duidelijk zien dat hij zichzelf definieert als een echte teamspeler”, is Ricken lovend over het verdedigende arbeid dat Guirassy verricht.

Voor zijn definitieve overstap van Stade Rennes naar VfB Stuttgart in de zomer van 2023 speelde Guirassy eerst een jaar op huurbasis in Stuttgart. Daarvoor kwam de aanvaller uit voor onder meer Amiens SC, FC Köln, Lille OSC en AJ Auxerre.