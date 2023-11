Sergio Ramos weigert een Real Madrid-shirt te signeren en licht toe waarom

Zaterdag, 18 november 2023 om 16:41 • Sam Vreeswijk

Sergio Ramos heeft uitleg gegeven over een veelbesproken filmpje op internet. Daarin is te zien hoe de 37-jarige verdediger van Sevilla van een fan een Real Madrid-shirt krijgt, met de vraag of hij het van een handtekening wil voorzien. Ramos weigert dit echter. Het leverde hem kritiek op, maar nu is Ramos dus met uitleg gekomen.

Op het filmpje is te zien hoe Ramos in zijn auto zit, vermoedelijk bij de uitgang van het trainingscomplex van Sevilla. Daar staan een aantal fans met voetbalshirts, met de vraag of de Spanjaard ze van een handtekening wil voorzien.

Dat doet Ramos, maar op het moment dat iemand hem een Real Madrid-shirt geeft, geeft hij aan hem niet te willen signeren. Het filmpje werd gedeeld op internet, en riep flink wat vraagtekens op.

Nu heeft Ramos op X uitleg gegeven. “Vóór dit moment had ik al iets van zes Real Madrid-shirt gesigneerd. En dan zijn er mensen die ze veilen of verkopen via internet...”, licht hij toe.

Ramos droeg liefst zestien jaar lang het shirt van Real Madrid, voordat hij in 2021 de transfervrije overstap naar Paris Saint-Germain maakte. Afgelopen zomer keerde hij terug in zijn vaderland: bij Sevilla.

Bij die club speelde hij ook aan het begin van zijn carrière, voordat hij in 2004 voor zo’n 27 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Daarvoor weigerde hij zijn contract te verlengen, zodat een overstap naar de Koninklijke makkelijker zou worden. Dat zorgde voor woede bij een deel van de Sevilla-aanhang. De keren dat Ramos in de jaren daarna met Real op bezoek ging bij Sevilla, werd hij steevast uitgefloten.

Toen de 180-voudig Spaans international deze zomer terugkeerde bij Sevilla, kwam hij daar nog even op terug. "Het is achttien jaar geleden", zei Ramos in een filmpje op de clubkanalen van Sevilla over zijn omstreden vertrek. "Toen ik wegging, heb ik fouten gemaakt. Ik wil hierbij mijn excuses aanbieden voor hoe dat is gelopen, aan iedereen die zich destijds beledigd heeft gevoeld. Ik hoop jullie snel weer te zien, want het voelt als familie. Mijn opa heeft van mijn vader en mij Sevilla-fans gemaakt."