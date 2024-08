‘Sergio Ramos (38) gaat nog even door en tekent snel bij nieuwe club’

De 38-jarige Sergio Ramos stopt nog niet, maar gaat zijn carrière vervolgen bij Al-Orobah in Saudi-Arabië. Dat meldt Sacha Tavolieri, een transferjournalist uit België. Namens de laagvlieger uit de Saudi Pro League zal de legendarische mandekker binnenkort duels uitvechten met oud-teamgenoot Cristiano Ronaldo, die speelt voor Al-Nassr.

Waar Fabrizio Romano nog stelt dat Ramos meerdere opties overweegt, weet Tavolieri het zeker: Ramos heeft een akkoord bereikt met Al-Orobah. De 180-voudig international gaat zijn handtekening volgens de journalist spoedig zetten.

Het is vooralsnog onbekend voor hoelang Ramos zich aan Al-Orobah gaat verbinden en wat hij in Saudi-Arabië gaat verdienen. Wel is zeker dat de vermogende club hem transfervrij kan oppikken, daar zijn contract bij Sevilla op 1 juli van dit jaar tot een einde kwam.

Duidelijk is dat Ramos ondanks zijn leeftijd nog altijd behoorlijk fit is. De routinier plaatste de afgelopen maanden meerdere foto’s en video’s waaruit bleek dat hij bezig is met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Bij Al-Orobah kan Ramos gaan spelen met landgenoot Cristian Tello (33), die in het verleden onder contract stond bij FC Barcelona. Ook voormalig AZ’er Jóhann Berg Gudmundsson staat sinds deze zomer onder contract bij de club.

Voor Ramos zou het zijn tweede avontuur buiten Spanje worden. Tussen juli 2021 en september 2023 droeg hij het shirt van Paris Saint-Germain, met wie hij tweemaal landskampioen werd en de Franse beker won.

In eigen land speelde Ramos voor Real Madrid en Sevilla. Met name bij de Koninklijke kende hij een succesvolle tijd. In totaal speelde Ramos 671 officiële wedstrijden in het maagdelijk wit, waarin hij goed was voor 101 doelpunten en 40 assists. Met Real Madrid won Ramos viermaal de Champions League.