Sem Steijn: ‘Ik zal zeggen dat Cillessen zijn mond moet houden’

Zondag, 12 november 2023 om 08:53 • Laatste update: 09:14

Jasper Cillessen is van mening dat de 3-3 bij FC Twente - NEC niet toegekend had mogen worden. De doelman beweerde na afloop bij ESPN dat Sem Steijn dusdanig in zijn gezichtsveld stond dat het doelpunt had moeten worden afgekeurd vanwege buitenspel. De middenvelder van FC Twente is het daar niet mee eens.

NEC leek Twente zaterdag op de knie te hebben. De ploeg van trainer Rogier Meijer stond na ruim een uur spelen op een 1-3 voorsprong, maar gaf de zege uit handen. Manfred Ugalde redde een punt voor de thuisploeg. Op het moment van schieten van de Costa Ricaan stond Steijn echter in buitenspelpositie. Scheidsrechter Joey Kooij heeft dat niet als hinderlijk ervaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Eigenlijk moet je de overwinning eruit slepen hier", aldus Cillessen bij ESPN. "Bij het schot staat Steijn in mijn zicht, maar Kooij zei dat hij niet in mijn zich stond. De bal gaat toch zijn kant op? Ik zie hem bewegen. De bal gaat toch bijna langs hem? Dit is toch gewoon buitenspel?"

Het moment van de 3-3, waarbij Sem Steijn in buitenspelpositie staat.

Steijn is het niet met de lezing van Cillessen eens. "Dat vind ik te makkelijk gezegd van hem. De bal komt van de rechterkant. Nee, ik sta niet in zijn gezichtsveld, die bal kan hij gewoon zien. Zijn eigen verdediger raakt hem nog aan ook. Ik ga zo tegen hem zeggen dat hij zijn mond moet houden", lacht Steijn.

De eerste treffer van Twente kon Cillessen zichzelf aanrekenen. De doelman liet een ogenschijnlijk eenvoudig schot van Steijn door de benen glippen. "Dat is kloten. Ik probeerde hem met mijn handen tegen te houden, maar misschien moest ik hem met mijn voeten tegenhouden. Maar volgens mij heb ik het best aardig gedaan daarna."

Steijn merkt dat er veel gevraagd wordt van Twente door de sterke reeks die de Tukkers in eigen huis neerzetten. "Je weet dat ploegen zich gaan ingraven hier. Je moet zorgen dat je daar doorheen speelt. Dat kan soms best lastig zijn en dat zag je in de eerste helft."

"Ik dacht: wat zijn wij aan het doen?", gaat Steijn verder. "We geven die goals veel te makkelijk weg en komen niet goed uit de kleedkamer. Ik denk dat mijn goal net op tijd viel. Gelukkig stond ik op de goede plek en kon ik hem binnenschieten. Met het publiek erachter is het dan niet lekker om tegen ons te spelen."