Scorende keeper zorgt diep in blessuretijd voor gelijkmaker in Belgische JPL

Zaterdag, 2 december 2023 om 21:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 01:08

Doelman Tom Vandenberghe heeft zaterdagmiddag weten te scoren voor KV Kortrijk. Zijn ploeg stond in de blessuretijd van het Jupiler Pro League-duel in en met Eupen op achterstand, maar dankzij de goal van Vandenberghe pakte Kortrijk toch nog een punt: 1-1. Niet geheel verrassend was het voor de 31-jarige goalie zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

Bijzonderheden:

Kortrijk ging het duel in als de hekkensluiter, terwijl Eupen op de dertiende plek van de Belgische competitie stond. De thuisploeg kwam halverwege de tweede helft op voorsprong via voormalig NEC’er Victor Pálsson. Alfred Finnbogason raakte nog de paal, waarna zijn landgenoot de rebound binnen kon tikken: 1-0.

Vlak voor het einde van de drie minuten blessuretijd kreeg Kortrijk een hoekschop. Vandenberghe besloot mee naar voren te gaan. De hoekschop werd richting de tweede paal getrapt, belandde op het hoofd van Vandenberghe en hij kopte. Via de binnenkant van de paal rolde de bal vervolgens binnen. Het leidde tot een mix van vreugde en ongeloof bij Kortrijk, dat daarmee toch nog een punt wist te pakken.

Na de wedstrijd blikte Vandenberghe terug op zijn bijzondere doelpunt. "Ik dacht dat de keeper hem ging pakken, maar zag de bal rustig via de paal binnen gaan. Felipe Avenatti zei nog tegen mij dat ik naar de tweede paal moest gaan. De bal komt daar dan ook terecht ... Ach, misschien was dit wel het geluk dat we nodig hebben in deze periode. Je bent dan even van de wereld. Je maakt dit misschien nooit meer mee”, citeert Sporza de doelman.

KV Kortrijk goalkeeper Tom Vandenberghe equalized for his team in the stoppage time, 1-1. pic.twitter.com/WwTaZ3WqHh — Larex sports (@npaakmph) December 2, 2023

Eupen – KV Kortrijk 1-1

68’ 1-0 Victor Pálsson

90+3’ 1-1 Tom Vanderberghe (assist: Abdelkahar Kadri)