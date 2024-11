Liverpool heeft ook zijn vierde wedstrijd in de Champions League winnend afgesloten. De ploeg van trainer Arne Slot was op eigen veld na een prachtige voorstelling met maar liefst 4-0 te sterk voor Bayer Leverkusen, dat zijn eerste nederlaag in het miljardenbal lijdt. Na rust maakte Liverpool echt het verschil via doelpunten van Luis Díaz (drie keer) en Cody Gakpo.

Aan Nederlanders was er geen gebrek op Anfield. Bij Liverpool had Slot basisplaatsen ingeruimd voor zowel Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch als Gakpo. Aan de kant van Bayer Leverkusen stond Jeremie Frimpong in de basis. De scheidsrechter van dienst was Danny Makkelie.

In de eerste helft ging het beide kanten op, waarbij echt grote kansen lange tijd uitbleven. Op slag van rust dacht Frimpong de score te openen, ware het niet dat hij de bal met zijn arm had meegenomen. Makkelie keurde het doelpunt op advies van zijn assistent en de VAR af.

Na rust verhoogde Liverpool het tempo en dat resulteerde na een kwartier in de tweede helft in het openingsdoelpunt. Curtis Jones zette Díaz met een geweldige steekbal voor de keeper, waarna de Colombiaan het met een schitterend lobje ijskoud afmaakte: 1-0. Daar lieten the Reds het niet bij.

Twee minuten later was het namelijk opnieuw raak. Mohamed Salah leverde na een snelle combinatie met Díaz een haarfijne voorzet af met zijn rechterbeen. Gakpo was er als de kippen bij om de voorzet van de Egyptenaar bij de tweede paal snoeihard binnen te knikken. In eerste instantie werd hij afgevlagd wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR stond het doelpunt toch: 2-0.

Leverkusen ging daarna op zoek naar een antwoord, maar zag Victor Boniface een enorme kans om zeep helpen. De spits kopte op aangeven van Grimaldo rakelings langs de paal. Ondertussen probeerde de thuisploeg de wedstrijd in het slot te gooien, maar Alexis Mac Allister zag zijn poging knap gered worden door Lukas Hrádecky.

Zo’n tien minuten voor tijd kwam daar dan toch de definitieve beslissing. Op aangeven van Salah tekende Díaz voor zijn tweede treffer van de avond: 3-0. Daarna kreeg Leverkusen via Patrik Schick, Florian Wirtz en Robert Andrich nog grote kansen om de eer te redden, maar tot een doelpunt kwamen de Duitsers niet meer. Díaz maakte in de extra tijd uit een counter zelfs nog de 4-0 en daarmee zijn hattrick. Door de zege is Liverpool koploper in de competitiefase van de Champions League.