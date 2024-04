‘Schrik in Madrid: Memphis Depay verlaat training Atlético per brancard’

Memphis Depay heeft per brancard de training van Atlético Madrid verlaten. Dat meldt het Spaanse Mundo Deportivo. De dertigjarige aanvaller zou een blessure hebben opgelopen na een botsing met een teamgenoot. Over de ernst van de kwetsuur van Memphis is vooralsnog niks bekend.

Op een artikel op de website doet Mundo Deportivo kort verslag van de training van de Madrilenen. Veel noemenswaardigs leek daar niet te zijn gebeurd, behalve de blessure van Memphis.

“Het belangrijkste nieuws van de training van Atlético Madrid was dat Memphis de sessie op een brancard moest verlaten na een botsing met een teamgenoot”, schrijft de sportkrant.

De botsing zou hebben plaatsgevonden tijdens het laatste deel van de training. “De speler verliet het veld, vergezeld door de medische staf, en ging per brancard naar de kleedkamer”, is er verder te lezen.

Meer informatie over de botsing en de blessure van Memphis weet de krant niet te melden. Atlético zelf maakt vooralsnog helemaal geen melding van het incident.

Een serieuze blessure voor Memphis zou ook voor bondscoach Ronald Koeman slecht nieuws betekenen. Over iets meer dan twee maanden vindt het EK plaats in Duitsland, en Memphis is normaal gesproken een van de belangrijkere spelers van het Nederlands elftal.

Eerder dit seizoen stond de aanvaller enkele maanden aan de kant met een spierblessure. Eind november maakte hij vervolgens weer zijn rentree bij Atlético.

