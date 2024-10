‘Schot in de roos’ bij Feyenoord uitgelicht: ‘Een ontzettend goede speler’

Kees Luijckx is onder de indruk van de eerste maand van Hwang In-beom bij Feyenoord, zo laat de analist van ESPN blijken in Voetbalpraat. De Zuid-Koreaan werd pas op Deadline Day gepresenteerd in De Kuip, maar is nu al bijna niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Brian Priske.

Feyenoord telde deze zomer minstens 7 miljoen euro neer om Hwang op te pikken bij Rode Ster Belgrado. De 28-jarige middenvelder, die liefst 62 interlands speelde namens Zuid-Korea, tekende tot medio 2028 in Rotterdam-Zuid.

Sinds Hwang inzetbaar is, miste hij nog geen minuut bij Feyenoord. Luijckx heeft na 360 minuten genoeg gezien. “Hij wordt nu vaker bewierookt, maar Hwang vind ik een ontzettend goede speler. Wat een schot in de roos is dat zeg.”

Ook collega-analist Karim El Ahmadi zag dat Hwang goede dingen deed tegen Girona (2-3) winst. “In de eerste helft bewoog hij zich een aantal keer naar de zijkant, wat Mats Wieffer ook heel vaak deed.”

Luijckx haakt weer in. “Hij is ook heel slim. Hij heeft zoveel, want hij is ook nog tweebenig.” El Ahmadi zoomt in op een pass van Hwang. “Dat balletje uit de lucht die hij in één keer doorspeelde, dat was echt geweldig.”

Redacteur Sam Vreeswijk van Voetbalzone gaf Hwang een 7 voor zijn optreden tegen Girona. “Hwang maakt sinds zijn debuut een goede indruk bij Feyenoord. Ook tegen Girona speelde hij prima, door rust te brengen op het middenveld. In de tweede helft was de Zuid-Koreaan wel verantwoordelijk voor een paar overtredingen, soms op onhandige plekken.”

Ook journalist Willem Vissers lichtte Hwang uit in zijn verslag namens De Volkskrant. “De Zuid-Koreaan speelt met flair op het middenveld, blijft onophoudelijk lopen en is bedreven in de passing.”