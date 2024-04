Schokkende beelden van tribune Vitesse: undercover politie mept met wapenstokken

Op de tribune bij het duel tussen Vitesse en NEC (0-3 verlies) zijn zondagmiddag rellen uitgebroken. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe mensen elkaar te lijf gaan. Ook zijn er duidelijk wapenstokken te zien.

In het Gelredome was Vitesse in de eerste helft de bovenliggende partij. De ploeg van Edward Sturing kon echter geen echte vuist maken en kreeg in het tweede bedrijf de deksel op de neus.

Op de tribunes verliep alles rustig tot de slotfase van het duel. Volgens Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf, wilde fans van Vitesse een door NEC-supporters opgehangen vlag verwijderen en raakte daarbij slaags met undercover-agenten. Ook werden stewards bekogeld met van alles en nog wat. Tevens riep iemand duidelijk hoorbaar 'kankerjood'.

Fans van NEC waren niet welkom in Arnhem. De lokale driehoek kon de veiligheid van uitsupporters niet garanderen. De Gelderse derby werd ook een aantal keer stilgelegd wegens vuurwerk op het veld.

...en als je die ÉNE overgebleven hersencel óók nog kwijt bent, ga je maar schelden met *KANKERJOOD* triester kán én wordt het niet :-/#vitNEC pic.twitter.com/HoKXH3kaIW — NUILERD (@Disjenmgn) April 7, 2024

