Schokeffect na ontslag Maduro: Almere City verslaat sc Heerenveen

Almere City FC heeft zaterdag voor het eerst in zeven wedstrijden een overwinning behaald in de Eredivisie. Uitgerekend in de week na het ontslag van hoofdtrainer Hedwiges Maduro wist de ploeg van interim-trainer Anoush Dastgir op eigen veld af te rekenen met sc Heerenveen. Via doelpunten van Adi Nalic, Joey Jacobs en Álex Balboa werd het 3-0. Almere draagt de laatste plaats in de Eredivisie dankzij de zege over aan RKC Waalwijk. Heerenveen staat tiende.

Heerenveen was in Almere geen schim van de ploeg die vorige week zeer verrassend van PSV (1-0) won. De ploeg van Robin van Persie creëerde nauwelijks kansen in het Yanmar Stadion en werd vanaf het begin onder druk gezet door Almere. De eerste goede mogelijkheid in de wedstrijd was in de zesde minuut voor Thomas Robinet. De spits van Almere ontving de bal op ongeveer vijf meter van het doel en schoot snel, maar doelman Mickey van der Hart maakte een knappe redding.

Na een klein half uur trok scheidsrechter Martijn Vos plots een rode kaart voor Luuk Brouwers vanwege een tackle op Jochem Ritmeester van de Kamp. Die was onterecht, want Brouwers speelde de bal, zo bleek duidelijk uit de televisieherhalingen. De middenvelder van Heerenveen werd gered door VAR Stan Teuben, die de scheidsrechter naar de kant riep. Na het zien van de beelden werd de rode kaart ingetrokken. Brouwers kreeg wel geel.

Kansen waren schaars in de eerste helft, maar vlak voor rust werd Almere opnieuw dreigend. Hamdi Akujobi ontving de bal net buiten de zestien, draaide langs zijn tegenstander en schoot op doel. Opnieuw was het Van der Hart die redding bracht.

Almere kwam na rust uitstekend uit de startblokken en wist binnen elf minuten twee goals te maken. Eerst zette Junior Kadille vanaf de achterlijn voor op Adi Nalic, die kon binnenschieten: 1-0. Even later bleef de bal bij een hoekschop hangen in het strafschopgebied van Heerenveen. Joey Jacobs aarzelde niet en schoot de bal met een halve omhaal overtuigend binnen: 2-0.

Almere bleef de betere ploeg en kwam in de 67ste minuut dicht bij een derde treffer. Nalic kwam echter een teenlengte tekort om een voorzet af te ronden. In de slotfase van de wedstrijd werd Heerenveen eindelijk gevaarlijk. Jacob Trenskow plukte de bal uit de lucht en haalde venijnig uit. Doelman Nordin Bakker had hulp van de paal nodig voor zijn redding.

In de derde minuut van de blessuretijd bepaalde Balboa via een bekeken afstandsschot de eindstand op 3-0.