Schlemiel Theo Hernández reageert voor het eerst op enorme afgang tegen Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Theo Hernández, die zijn excuses aanbiedt bij de fans van AC Milan.

Hernández was dinsdagavond een hoofdrolspeler in de Champions League-wedstrijd tussen AC Milan en Feyenoord (1-1).

In de 51ste minuut ging Hernández op oliedomme wijze de fout in, daar hij in het vijandige zestienmetergebied - met al geel op zak - een zeer opzichtige fopduik liet zien. Arbiter Szymon Marciniak was er niet van gediend en deelde een tweede gele, en dus rode kaart uit aan de Fransman.

Het was precies het zetje in de rug dat Feyenoord nodig had om de gelijkmaker niet veel later aan te tekenen. Op social media werd de vleugelverdediger van Milan keihard afgebrand door zijn eigen fans.

Daags na de uitschakeling in de Champions League heeft Hernández zich gemeld op Instagram met excuses bij de fans van Milan.

“Voetbal is onvoorspelbaar: het biedt ons veel vreugde, maar ook pijnlijke momenten”, zo schrijft Hernández onder een foto. “Vandaag voel ik enorme frustratie.”

“Ik bied mijn excuses aan aan mijn teamgenoten omdat ik ze met tien man heb achtergelaten, en ik bied mijn excuses aan aan de fans die ons altijd steunen. Maar deze club is een familie en samen zullen we herstellen. Laten we allemaal samen opstaan. En ik ben de eerste die opstaat. Forza Milan”, aldus de verdediger.