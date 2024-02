Schitterend: Dortmund bespaart nergens op om Haller als held te onthalen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sébastien Haller, die als held is onthaald bij Borussia Dortmund.

Sébastien Haller is donderdag teruggekeerd bij Borussia Dortmund. De aanvaller deed de afgelopen weken namens Ivoorkust mee aan de Afrika Cup en eiste daar een hoofdrol op. De voormalig Ajacied zorgde in de finale tegen Nigeria voor de winnende treffer.

Der Moment der Rückkehr! ?? pic.twitter.com/kIHhyUEEi6 — Borussia Dortmund (@BVB) February 15, 2024

Dat het Afrika Cup-succes van Haller ze ook in Dortmund niet is ontgaan bleek donderdag. De spits werd bij terugkomst op het sportcomplex als een held onthaald door zijn ploeggenoten met confetti, een rookmachine en Ivoriaanse vlaggen.

