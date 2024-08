Vincent Schildkamp zou graag een spectaculairder affiche als openingswedstrijd van het Eredivisie-seizoen willen zien. De presentator vraagt zich in het programma Voetbalpraat van ESPN af waarom FC Groningen en NAC Breda de voetbaljaargang in Nederland openen, terwijl in Duitsland het seizoen traditiegetrouw afgetrapt wordt door de landskampioen na een grote openingsceremonie.

“In Nederland openen wij de Eredivisie, terwijl de Olympische Spelen nog bezig zijn, met FC Groningen tegen NAC Breda. Kan dat grootser? Of is dat goed zo?”, vraagt Schildkamp zich hardop af.

De eveneens aanwezige Leon ten Voorde snapt wel waar Schildkamp op doelt. “Het kan groter inderdaad. Je hebt wel ieder jaar gemopper over dat de openingswedstrijd niet spectaculair genoeg is op papier.”

“In Duitsland speelt de landskampioen, nu Bayer Leverkusen, en zit er echt een show omheen”, vervolgt Schildkamp. “Het is een grote opening om het nieuwe seizoen neer te zetten. Dat doen ze daar al jaren.”

“Ik zou het wel leuk vinden als het op een vrijdagavond geopend wordt met veel bravoure, theater eromheen en een artiest erbij, bij wijze van spreken. Echt neerzetten dat de Eredivisie weer gaat beginnen”, stelt Schildkamp.

De reactie van de presentator annex commentator wordt niet serieus genomen door de eveneens aanwezige Sjoerd Mossou. “Je kan wel zien dat jij op vakantie bent geweest in de Verenigde Staten”, zo klinkt het lachend.

“Jij gaat nooit meer naar Amerika op vakantie”, grapt ook Kenneth Perez. “Met cheerleaders erbij en dan wordt het de nieuwe Super Bowl op de eerste vrijdag van het seizoen, haha.”