Scheidsrechter trekt na spectaculaire zege van PSV nóg een rode kaart

Woensdag, 29 november 2023 om 22:04 • Wessel Antes • Laatste update: 22:06

Sevilla-middenvelder Fernando heeft na afloop van het verloren duel met PSV (2-3) een rode kaart gekregen van scheidsrechter Davide Massa. Uit het verslag op de website van de UEFA blijkt dat de 36-jarige Braziliaan na het laatste fluitsignaal een rode prent kreeg uitgedeeld van de Italiaanse arbiter.

Via X deelt het Spaanse Relevo een video van de onenigheid tussen Fernando en Massa na afloop van het laatste fluitsignaal. Beelden van het moment waarop de rode kaart wordt gegeven ontbreken nog. Ook op RTL 7 en Ziggo Sport was het uitdelen van de prent niet te zien. Fernando zou direct rood hebben gekregen vanwege zijn deelname aan een opstootje.

?? La frustración de Fernando tras ser expulsado. Recibió la tarjeta roja con el partido ya terminado y esta fue su reacción con el árbitro. ?? @samuelsonsilva pic.twitter.com/xy27wVHgrZ — Relevo (@relevo) November 29, 2023

Door de rode kaart zal Fernando niet deelnemen aan het uitduel van Sevilla met RC Lens over twee weken. De Spanjaarden zullen in Frankrijk alles op alles moeten zetten om nog te overwinteren in Europa, daar de club van trainer Diego Alonso momenteel laatste staat in Groep B van de Champions League. Overwintering in het miljardenbal is reeds uitgesloten, maar Sevilla kan bij een zege op Lens mogelijk nog wel over de Fransen heen en een plek in de Europa League bemachtigen.

In Lens kan Alonso ook geen beroep doen op Lucas Ocampos, die woensdagavond op oliedomme wijze twee gele kaarten en dus rood pakte in Sevilla. De mislukte Ajax-huurling ontving zijn eerste gele kaart na ruim een uur spelen door voortdurende kritiek te leveren op Massa, waarna hij vier minuten later vanwege een onnodige overtreding ook zijn tweede pakte. Na de rode kaart voor Ocampos draaide PSV de wedstrijd volledig om.

Twee minuten na de rode prent voor Ocampos tekende Ismael Saibari namelijk voor de aansluitingstreffer met een heerlijke acrobatische volley, alvorens Nemanja Gudelj een schot van Vertessen in eigen doel werkte. Ricardo Pepi kopte de Eindhovenaren in extremis naar de overwinning: 2-3.

Personele problemen

Door de rode kaarten voor Fernando en Ocampos nemen de personele problemen voor Alonso bij Sevilla alleen nog maar toe. De Uruguayaanse oefenmeester moest het tegen PSV al doen zonder onder meer Erik Lamela, Suso, Loïc Bade, Boubakary Soumare en Orjan Nyland. Daarmee miste hij behoorlijk wat beoogde basisspelers.

Sevilla is sowieso al niet bezig aan een goed seizoen, daar de club zich momenteel op de vijftiende plaats begeeft in LaLiga. Ook buiten het veld gaat het behoorlijk slecht met Sevilla, dat al jaren kampt met financiële problemen. Een nieuwe eindzege in de Europa League zou het seizoen voor Sevilla net als vorig seizoen kunnen redden, al is dat momenteel nog ver weg.