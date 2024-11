SC Heerenveen is machteloos in Sittard en verliest ook zesde uitduel van dit Eredivisie-seizoen

SC Heerenveen heeft ook het zesde uitduel van dit Eredivisie-seizoen verloren. Fortuna Sittard was in eigen huis veel te sterk voor de ploeg van trainer Robin van Persie: 3-0. Loreintz Rosier was de grote man bij Fortuna, met twee goals. Door de zege klimt Fortuna naar de zevende plek in de Eredivisie, terwijl Heerenveen enigszins teleurstellend dertiende staat.

Beide ploegen wisten afgelopen week de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker te bereiken. Fortuna won met 1-4 van De Treffers, terwijl Heerenveen maar net te sterk was voor IJsselmeervogels: 2-3.

In de Eredivisie wilden beide clubs die bekerzege zaterdag een vervolg geven, en het was Fortuna dat voor het eerst dreigend werd. Een voorzet van Jasper Dahlhaus leek een makkelijke prooi voor Andries Noppert, maar de bal glipte door zijn vingers. Mats Köhlert wist de bal uiteindelijk alsnog op tijd weg te werken.

Enkele minuten later was het alsnog raak. Na een vrije trap gaf Mitchell Dijks de bal voor, waarna Rosier simpel raak kon koppen: 1-0.

Daarna gooide Fortuna de boel lange tijd op slot. Heerenveen kon daar, mede door het gladde veld, lastig mee omgaan. Pas na een uur werden de Friezen een keer écht dreigend: Ilias Sebaoui schoot net naast.

Halverwege de tweede helft werd het 2-0. Nikolai Hopland kreeg de bal van Noppert, maar Kristoffer Peterson jaagde goed door, veroverde de bal en schoof in de korte hoek raak.

Niet lang daarna viel ook nog de derde Limburgse treffer. Nadat een voorzet van Ezequiel Bullaude werd weggewerkt, belandde de bal voor de voeten van Rosier. De verdediger schoot snoeihard zijn tweede van de avond binnen: 3-0. Dat was ook de eindstand.