SC Heerenveen is het wachten zat en stapt naar het CAS om miljoenen te innen

Woensdag, 22 november 2023 om 18:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:34

SC Heerenveen is naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) gestapt. De Friezen wachten nog altijd op 3,1 miljoen euro van CSKA Moskou voor de transfer van Chidera Ejuke. De Nigeriaan liet de Eredivisie in 2020 achter zich voor een Russisch avontuur.

CSKA en Heerenveen kwamen een transfersom van 11,5 miljoen euro overeen. Nu blijkt dat het volledige bedrag nog niet is betaald door de Russen. "Dat is vervelend, het is veel geld", reageert algemeen directeur Ferry de Haan op de clubwebsite.

"We hebben de termijnen van Amin Sarr en Joey Veerman naar voren gehaald door dat Ejuke-verhaal. Momenteel ligt het bij het CAS. Wij zijn positief dat het goed komt, maar niemand weet hoelang dat precies gaat duren. Er wordt gesproken over een aantal weken of maanden." Sarr verliet de Friezen voor Olympique Lyon, terwijl Veerman aan de slag ging bij PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er is voor ons geen twijfel dat we wederom in het gelijk gesteld worden. Maar tussen je gelijk krijgen en daadwerkelijk je geld krijgen, zit nog wel een verschil." In hoeverre de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een rol speelt in de betalingsachterstand van CSKA, is onbekend.

Miljoenenverlies

Heerenveen heeft woensdag het jaarverslag bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de club een verlies heeft geleden van ruim drie miljoen euro. Toch kijkt de club hoopvol naar de toekomst. Dat heeft alles te maken met een stijgende omzet, de nieuwe televisiedeal en goede gesprekken met Sportstad over de stadionhuur.

Heerenveen betaalt momenteel 2,6 miljoen euro per seizoen om in het Abe Lenstra Stadion te mogen voetballen. "Dat is exclusief onderhoud en bijvoorbeeld de energiekosten, dus dat komt er nog eens bovenop. We hebben het daarom over de totale huisvestingslasten." De totale huisvestingslasten liggen op 4,6 miljoen euro. "We zijn met Sportstad in een oplossingsgericht gesprek", is De Haan hoopvol.

Ook put de bestuurder hoop uit de nieuwe televisiedeal met ESPN. "Dat zal ons ongetwijfeld helpen om het operationeel tekort te verkleinen. Het is een feit dat we er dan substantieel op vooruit gaan", stelt De Haan. Daarnaast stijgt de omzet bij de club. "De cijfers zijn positief, maar die moeten nog positiever worden."

In het seizoen 2022/2023 bedroeg de omzet 17,7 miljoen euro, meldt de club. Voor het huidige boekjaar, 2023/24, is de verwachte omzet iets meer dan 19 miljoen euro. "Dat is een significante stijging, mede doordat het aantal seizoenkaarten gestegen is en omdat we een plaats op de mediaranglijst zijn gestegen." Het operationeel tekort voor het seizoen 2023/24 is net onder de vijf miljoen euro. Uiteindelijk wil de club naar een 'acceptabel niveau tussen de één en twee miljoen euro negatief'.