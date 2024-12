SC Heerenveen boekt nipte zege in TOTO KNVB Beker, ondanks rode kaart voor debutant

SC Heerenveen heeft woensdagavond de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt, door een nipte 0-1 zege bij derdedivisionist ASWH. De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van Ion Nicolaescu. Heerenveen stond in de laatste 35 minuten met een man minder, na een rode kaart voor debutant Bernt Klaverboer.

Na zeges op SVBO (3-1), HHC Hardenberg (1-0) en Quick ’20 (0-2) was Heerenveen de eerste profclub waar ASWH het dit seizoen tegen op moest nemen in het bekertoernooi. De Friezen hadden in de vorige ronde met 2-3 gewonnen van IJsselmeervogels.

ASWH-doelman Jeffrey Verkerk stond in de eerste helft uitstekend te keepen, want hij wist onder meer Ilias Sebaoui (meermaals) en Simon Olsson van scoren af te houden. Toch stond het bij rust 0-1: Nicolaescu, afgelopen weekend nog matchwinner tegen PSV, schoot de bal uit een volley en via de binnenkant van de paal binnen.

Na rust, enkele minuten nadat Nicolaescu de bal naast had gekopt, kwam Heerenveen met tien man te staan. Klaverboer kwam ver zijn doel uit en kegelde Quincy Tavares Mojica onderuit, wat de debuterende doelman een rode kaart opleverde. Ondanks het overtal wist ASWH uiteindelijk niet meer tot scoren te komen.