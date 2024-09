SC Cambuur weet ook vierde duel in nieuwe stadion niet te winnen

SC Cambuur heeft nog altijd geen wedstrijd gewonnen in het Kooi Stadion. Zondag was FC Emmen met 1-3 te sterk voor de club uit Leeuwarden. Daardoor wacht Cambuur na vier thuiswedstrijden nog altijd op de eerste driepunter in eigen huis.

Bijzonderheden:

Torben Rhein opende na 24 minuten de score door de bal vanaf ruim 25 meter achter doelman Thijs Jansen te krullen: 0-1. Emmen wist die voorsprong acht minuten later al te verdubbelen, toen Jalen Hawkins het eindstation was van een heerlijke aanval: 0-2.

Vervolgens deed de thuisploeg iets terug middels een historische treffer. Benjamin Pauwels gaat de boeken in als de eerste doelpuntenmaker namens Cambuur in het Kooi Stadion: 1-2. Slechts een minuut later moest Jansen alweer vissen toen Nsona hem omspeelde om vervolgens op één schoen binnen te schieten: 1-3.

SC Cambuur - FC Emmen 1-3

24’ 0-1 Torben Rhein (assist: Julius Kade)

33’ 0-2 Jalen Hawkins (assist: Kelian Nsona)

44’ 1-2 Benjamin Pauwels (assist: Mark Diemers)

45’ 1-3 Kelian Nsona (assist: Michael Martin)