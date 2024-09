SC Cambuur gaat van één naar vijf goals na galavoorstelling tegen Jong FC Utrecht

SC Cambuur stijgt naar plaats veertien in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen kenden maandagavond geen genade met Jong FC Utrecht: 0-4. Jong AZ en De Graafschap pakten een punt in een vermakelijke ontmoeting op het AFAS trainingscomplex in Wijdewormer.

Jong AZ - De Graafschap 2-2

De Graafschap had het best moeilijk in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen het beloftenelftal van AZ. Desondanks gingen De Superboeren rusten met een 0-1 voorsprong dankzij de trefzekere Arjen van der Heide. Lachende gezichten bij De Graafschap, maar daar kwam na rust verandering in.

De Graafschap kwam nog goed weg toen een eigen doelpunt van Rio Hillen werd geannuleerd wegens buitenspel kort daarvoor. Tussen de 70ste en 72ste minuut sloeg Jong AZ alsnog tweemaal keihard toe. Kees Smit liep de 1-1 binnen en Elijah Dijkstra bracht de Alkmaarders zelfs op voorsprong. Acht minuten voor het einde ontpopte Mimoun Mahi zich als redder van De Graafschap: 2-2.

Jong FC Utrecht - SC Cambuur 0-4

Het slecht aan het seizoen begonnen SC Cambuur, dat pas één keer scoorde, pakte maandagavond flink uit in De Galgenwaard. Het Friese doelpuntenfestijn begon na een halfuur spelen, toen basisdebutant Jonathan Afolabi vanaf de strafschopstip de score opende voor Cambuur. Jong FC Utrecht moest verder met tien man na het rood voor Massien Ghaddari. Het elftal van trainer Henk de Jong raakte echter pas na rust op stoom.

Tyrique Mercera verdubbelde na 53 minuten spelen in Utrecht de voorsprong van het opgeleefde Cambuur. Fedde Jong tilde de stand na 72 minuten naar 0-3 met een fraai lobje en miste kort daarna een grote kans op de vierde Friese treffer. Die kwam er in minuut 82 alsnog: Mercera scoorde voor de tweede keer en liet in blessuretijd na om zijn hattrick compleet te maken. Desalniettemin een heerlijke avond voor de Cambuur-familie.