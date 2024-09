Het valt niet uit te sluiten dat Steven Bergwijn maandag 2 september nog vertrekt bij Ajax. Voetbal International meldt dat de Amsterdammers een akkoord naderen over de verkoop van de aanvoerder met Ittihad Club. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf is Ajax ‘overvallen’ door een bod van 22 miljoen euro vast en 2 miljoen euro aan bonussen.

Verweij bericht dat Bergwijn zelf openstaat voor een transfer. De kans van slagen wordt op dit moment geschat op vijftig procent. De Amsterdammers willen enkel meewerken aan een vertrek indien er ook nog een vervanger gehaald kan worden.

De Nederlandse transferwindow sluit echter maandagavond om 23.59 uur, waardoor het allesbehalve eenvoudig wordt om op korte termijn nog een vervanger voor Bergwijn aan te trekken.

Volgens Verweij moet ‘alles meezitten’ om een deal van Bergwijn naar Ittihad Club mogelijk te maken. Van juristen wordt verwacht dat zij razendsnel alle afspraken op papier zetten, zo moet er nog duidelijkheid komen over de betalingstermijnen. Een eventuele medische keuring vindt door tijdnood ook plaats in Amsterdam.



"Technisch directeur Alex Kroes schakelt momenteel op vier borden, maar is afhankelijk van verkopende of verhurende partijen", aldus Verweij.