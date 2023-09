Saudi's willen na twee maanden af van aankoop: fans vinden hem geen 'ster'

Zondag, 10 september 2023 om 16:26 • Bart DHanis • Laatste update: 17:31

De Portugese Jota is in Saudi-Arabië in een ware nachtmerrie terecht gekomen. De 24-jarige linksbuiten trok eind juni de deur bij Celtic achter zich dicht om een overstap naar het Midden-Oosten te realiseren. Al-Ittihad betaalde toen zo’n dertig miljoen euro voor zijn diensten, maar willen twee maanden later alweer van hem af, zo meldt de Saudi-Arabische journalist Hattan Al Najjar.

Fans van Al-Ittihad zouden Jota niet als superster zien. Hierom zou de club hem niet meer willen inschrijven voor wedstrijden van de Saudi Pro League, wat betekent dat hij geen wedstrijden mag spelen dit seizoen. Clubs uit Saudi-Arabië mogen per wedstrijd maar acht buitenlandse spelers inschrijven en met de recente komst van de Italiaanse Luiz Felipe valt Jota daar nu dus net buiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fenerbahçe wil Jota volgens verschillende Turkse media uitkomst bieden. De Turkse club ziet de voormalig sterspeler van Celtic graag op huurbasis overkomen. De transfermarkt in Turkije is geopend tot 15 september, wat een overstap nog mogelijk maakt. Fenerbahçe zet daarnaast ook nog in op de komst van Donny van de Beek. De Gele Kanaries willen de Nederlandse middenvelder tevens op huurbasis overnemen van Manchester United.

Jota speelde tot dusver 133 minuten verspreid over vijf duels voor Al-Ittihad. De 24-jarige vleugelaanvaller wist één doelpunt te maken en geen assists af te leveren in het Midden-Oosten. Vorig seizoen maakte hij veel indruk bij Celtic, waar hij vijftien keer het net vond afgelopen voetbaljaargang. Zijn contract bij Al-Ittihad loopt door tot medio 2026.