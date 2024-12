Santiago Gimenez reageert op geruchten over aanstaand vertrek bij Feyenoord

Santiago Gimenez heeft gereageerd op de geruchten dat het plan is dat hij Feyenoord deze winter gaat verlaten. Zijn vader Christian leek dat deze week in een interview te zeggen, maar volgens de spits van Feyenoord klopt dat niet.

Gimenez was dit seizoen een behoorlijke tijd geblesseerd, maar is inmiddels hersteld en weer van grote waarde voor de Rotterdammers. “Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure heeft hij de markt wakker geschud", vertelde zijn vader deze week in een interview van het programma Buen Morning van Record+.

“Sommige teams toonden alweer wat interesse in Gimenez, maar ik weet niet of ze zich gaan melden”, vervolgde de 43-jarige vader. “Santi zit al tweeënhalf jaar bij Feyenoord en de club staat ervoor open om te luisteren als er een bod komt.”

“We moeten rustig blijven, de markt is in beweging. Ik hoop dat een transfer ervan komt, maar als het niet gebeurt dan is Santi ook heel gelukkig bij Feyenoord. Maar ja, het plan is om te vertrekken”, doelt Gimenez senior op een winters vertrek van zijn zoon.

In gesprek met ESPN heeft Santiago nu gereageerd op de geruchten die zijn ontstaan na het interview van zijn vader. “Ik denk dat als je het hele interview hebt gezien, je ziet dat hij het niet zo heeft gezegd”, aldus de aanvaller.

“Ze hebben het uit zijn verband getrokken. Hij zei dat ik heel gelukkig ben bij Feyenoord, maar natuurlijk zijn er clubs geïnteresseerd. Maar dan wordt het, ik weet niet door wie, uit zijn verband getrokken. Dus het klopt niet wat er gezegd wordt.”

“Mijn toekomst ligt zeker hier, omdat ik nog een contract heb. Maar zoals ik al zei: alles kan gebeuren. Ik ken de toekomst niet. Maar ik focus me op het heden. Laten we kijken wat PSV ons zondag brengt.”