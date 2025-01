Santiago Gimenez pronkt op voorpagina La Gazzetta dello Sport: AC Milan heeft kraakhelder plan

AC Milan hoopt Santiago Gimenez komend weekend al in te kunnen zetten in het duel met Inter, zo schrijft La Gazzetta dello Sport dinsdag. CEO Giorgio Furlani blijft zelfs achter in Milaan en reist niet naar Zagreb voor het Champions League-duel van zijn club om de focus te houden op de onderhandelingen met Feyenoord.

Maandag meldde journalist Martijn Krabbendam nog dat het nog maar zeer de vraag is of Gimenez daadwerkelijk de overstap zal maken naar AC Milan, onlangs dat hij reeds een persoonlijk akkoord heeft bereikt.

AC Milan heeft twintig miljoen euro over voor Gimenez en wil dat bedrag in vier termijn betalen. Feyenoord gaat sowieso nooit akkoord met een dergelijke betalingsconstructie en vindt het bedrag ook te laag, zo benadrukte Krabbendam.

Volgens de Feyenoord-watcher zien alleen AC Milan en Gimenez zelf een winterse transfer nog zitten. Feyenoord verlangt het dubbele van wat de grootmacht uit de Serie A op tafel wil leggen voor de Mexicaanse spits. De huidige transferwaarde van Gimenez wordt geschat op 37 miljoen euro, al vallen winterse deals vaak duurder uit.

AC Milan heeft nu een route uitgestippeld voor Gimenez. De krant schrijft dat er na de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb een nieuwe poging wordt gedaan om de spits los te weken, waarna Feyenoord uiterlijk vrijdag antwoord moet geven.

Als het lukt om Feyenoord voor zaterdag te overtuigen van het bod, dan kan Gimenez zondag al meedoen in de Milanese stadsderby. De Rotterdammers moeten dan tegen Ajax een oplossing in de spitspositie zoeken.

Gimenez nog vast tot medio 2027, dus haast is er niet bij Feyenoord. De Italiaanse transfermarkt sluit op maandag 3 februari om 20.00 uur. Eredivisie-clubs hebben ruim een dag langer om versterkingen binnen te halen.