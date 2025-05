Engelse media zijn het niet met elkaar eens over het optreden van Jurriën Timber tijdens Paris Saint-Germain - Arsenal

Jurriën Timber krijgt wisselende beoordelingen van de Engelse media na zijn optreden tegen Paris Saint-Germain (2-1). De 23-jarige vleugelverdediger werd na 83 minuten gewisseld en zag dat Arsenal er in de slotfase geen verlenging meer uit kon slepen. De halve finale is daardoor het eindstation voor the Gunners.

Timber krijgt een 5 van GOAL. “Hij werd af en toe flink pijn gedaan door Kvaratskhelia en had moeite om Saka te ondersteunen in de aanval.” Express geeft de voormalig Ajacied een 6. “Hij creëerde twee kansen, maar werd voornamelijk teruggedrongen door de dreigende vleugelspelers van PSG.”

The Athletic beoordeelt Timber met een 8. “Hij was beter dan in de heenwedstrijd in Londen. Hij voorkwam dat Nuno Mendes gevaarlijk kon worden als hij mee opkwam en hield Ousmane Dembélé grotendeels in bedwang toen hij inviel.”

De verdediger krijgt hetzelfde cijfer van Football London. “Hij speelde veel hoger op het veld om de vleugelverdediger in bedwang te houden en liet zijn beste spel zien in zowel aanvallend als verdedigend opzicht.”

Van the London Evening Standard krijgt Timber een 7. “Hij won de race tegen de klok en stond aan de aftrap. Timber had Kvaratskhelia grotendeels in bedwang. De Georgiër bezorgde hem veel problemen in de heenwedstrijd.”

GiveMeSport beoordeelt de Nederlander met een 7,5. “Timber had Kvaratskhelia voor het grootste deel van de wedstrijd in zijn zak. Hij was niet alleen defensief sterk, maar had ook een paar goede momenten in aanvallend opzicht met een aantal goede voorzetten.”