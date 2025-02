Santiago Gimenez heeft bij debuut meteen belangrijk aandeel in wonderschone treffer van AC Milan

AC Milan heeft woensdagavond in de kwartfinale van de Coppa Italia afgerekend met AS Roma. In eigen huis was de ploeg van trainer Sérgio Conceição met 3-1 te sterk. Santiago Gimenez begon op de bank, maar kan alsnog terugkijken op een zeer geslaagd debuut in de modestad.

Bij de Milanezen begon Tijjani Reijnders zoals gewoonlijk in de basis. Gimenez moest genoegen nemen met een plekje op de bank. Bij Roma wist zowel Devyne Rensch als Anass Salah-Eddine de basiself van Claudio Ranieri niet te halen.

In een zeer onderhoudende eerste helft kwam Milan al snel op voorsprong. Een afstandsschot van Tijjani Reijnders werd naar de zijkant geslagen door Roma-doelman Mile Svilar, waarna Theo Hernández de bal kon oppakken en panklaar op het hoofd van Tammy Abraham gaf: 1-0.

Vervolgens brak een fase aan met veel kansen over en weer. Met name Milan-goalie Mike Maignan moest zich een aantal keer flink inspannen om de bal uit zijn doel te houden.

Vlak voor de rust wist Milan, al dan niet iets tegen de verhoudingen in, de voorsprong in het San Siro te verdubbelen. Theo Hernández gaf een steekpass op de volledig vrijstaande Abraham, die oog-in-oog met Svilar niet faalde: 2-0.

Al vroeg in de tweede helft wist Roma de aansluitingstreffer te maken. Een voorzet van Angeliño viel via de hak van Kyle Walker prompt voor de voeten van Artem Dovbyk, die alleen nog maar binnen hoefde te lopen: 2-1.

Na iets minder dan een uur spelen op de klok kwam Gimenez binnen de lijnen. Hij leek zijn debuut meteen op te luisteren met een assist, maar doelpuntenmaker Álex Jiménez ontving de bal van de Mexicaan in buitenspelpositie.





Niet veel later was Gimenez alsnog aangever bij een doelpunt van zijn nieuwe werkgever. De voormalig speler van Feyenoord gaf een heerlijke steekpass op João Felix, die met een zeer bekeken stiftje de wedstrijd besliste: 3-1.

Even later leek Roma de aansluitingstreffer te maken. Reijnders kopte de bal na een goede voorzet van Rensch in zijn eigen doel, maar gelukkig voor hem stond Dovbyk eerder in de aanval buitenspel. Dat feest ging dus niet door.