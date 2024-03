Santiago Gimenez baart opzien met listige schwalbe, maar wordt doorzien

Het was zondag niet de wedstrijd van Santiago Gimenez. De Feyenoord-spits verloor niet alleen de CONCACAF Nations League met zijn land Mexico, maar kreeg ook nog eens geel vanwege een fopduik. Arbiter Drew Fischer had wel de videoscheidsrechter nodig om daarachter te komen.

Gimenez moest zondagnacht vanaf de bank toezien hoe de Verenigde Staten Mexico op 0-2 achterstand zette. Om het tij te keren, bracht bondscoach Jaime Lozano de Feyenoorder binnen de lijnen. Er waren toen 65 minuten gespeeld.

Gimenez had niet lang nodig om de aandacht op zich te vestigen. Tien minuten na zijn entree ging hij naar de grond, schreeuwend om een strafschop. Die kreeg hij in eerste instantie ook nog toegekend van Fischer.

De VAR riep de leidsman echter naar de kant. Daar draaide Fischer zijn beslissing niet alleen terug, maar deelde hij ook nog de gele kaart uit aan Gimenez. In het resterende kwartier kon de spits ook geen potten meer breken: de VS zegevierde met 0-2.

Het was al de tweede Nations League-finale in drie jaar die Mexico van de VS verloor. In 2021, tevens de eerste editie, triomfeerde Team USA met 3-2. In beide wedstrijden stond Sergiño Dest aan de aftrap. Collega-PSV'er Malik Tillman won zondagnacht zijn eerste Nations League: hij viel in extremis in.

Homofobie

Het moment van Gimenez was niet het enige waarbij Fischer moest ingrijpen. De arbiter legde het duel meermaals stil, vanwege homofobe leuzen van de Mexicaanse fans richting doelman Matt Turner. De CONCACAF noemde het in een statement al 'buitengewoon teleurstellend dat deze kwestie bij bepaalde wedstrijden nog steeds een probleem is'. De daders zijn geïdentificeerd en uit het stadion verwijderd.