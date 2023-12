Samenvatting: dubieuze penalty's, rode kaart en 7 goals bij Marseille - Ajax

Vrijdag, 1 december 2023 om 09:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:20

Voor Ajax zit het Europa League-avontuur erop. De Amsterdammers verloren donderdagavond op bezoek bij Olympique Marseille met 4-3. De ploeg van trainer John van 't Schip is hekkensluiter in Groep B en moet over twee weken in eigen huis winnen van AEK Athene om na de winter in de Conference League actief te blijven.

Bekijk de samenvatting van Olympique Marseille - Ajax (4-3):