Salah en Mac Allister plagen Virgil van Dijk met bijnaam: ‘We maken hem gek’

Virgil van Dijk wordt bij Liverpool nog regelmatig herinnerd aan een incident na afloop van de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Dat vertelt ploeggenoot Alexis Mac Allister aan DSports. Het gaat daarbij om de inmiddels bekende woorden die Lionel Messi tegen Wout Weghorst zei.

Na afloop van het duel gaf Messi een interview aan het Argentijnse TycSports. De Argentijn schreeuwde naar de spits van TSG Hoffenheim, waarop verslaggever Gasón Edui de 35-jarige aanvaller tot kalmte moest manen. "Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, bobo!", zou Messi geroepen hebben.

Dat fragment ging de hele wereld over, en zijn ze bij Liverpool nog altijd niet vergeten. Mac Allister, die dat bewuste duel meespeelde namens Argentinië, herinnert Van Dijk er nog regelmatig aan.

“Samen met Salah zeg ik regelmatig tegen hem: 'Kom op, bobo!'”, vertelt Mac Allister. “We maken hem gek. Maar we doen dit ook richting Mo (Salah, red.), als er iets rondom hem gebeurt.”

Al met al is Mac Allister lovend over Van Dijk, net als Cody Gakpo. “Het zijn geweldige mensen. We hebben sowieso een geweldige groep.”

Met onder meer Van Dijk en Mac Allister doet Liverpool het uitstekend dit seizoen. The Reds zijn koploper in de Premier League en maken nog kans om de Europa League én de FA Cup te winnen.

Bovendien werd afgelopen weekend de EFL Cup gewonnen, door een 0-1 overwinning op Chelsea na verlenging. Het winnende doelpunt kwam op naam van Van Dijk.

