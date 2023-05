Sabir Agougil steelt opnieuw de show bij NAC met heerlijke knal van 25 meter

Zondag, 7 mei 2023 om 14:10 • Rian Rosendaal

NAC Breda heeft voor de tweede keer op rij gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Ruim een week na de 4-2 zege op Roda JC Kerkrade werd Almere City FC met 0-2 verslagen. Sabir Agougil tekende opnieuw voor een schitterend doelpunt. Vorige week scoorde de middenvelder vanaf 40 meter, ditmaal was het raak met een knal van circa 25 meter in de bovenhoek. Domper op de Bredase vreugde was de rode kaart voor Javier Vet na rust. NAC is met de winst en de vijfde plaats zo goed als verzekerd van een plaats in de play-offs om promotie.

Bijzonderheden:

Agougil werd na een halfuur spelen in Almere vanaf links aangespeeld door Ezechiel Banzuzi, om vervolgens op schitterende wijze uit te halen vanaf ongeveer 25 meter. Doelman Nordin Bakker was kansloos op de bal die in de rechterbovenhoek vloog. Slechts vijf minuten later verdubbelde NAC de voorsprong. Elías Már Omarsson werd weggestoken door Jort van der Sande, kapte Bakker uit en tikte van dichtbij simpel binnen: 0-2. De bezoekers speelden ruim een uur met tien man na de rode kaart voor Vet. De middenvelder zou bij het teruglopen uit een corner een speler van Almere City hebben geraakt, al bleek het om een schouderduw te gaan. Desondanks hield NAC stand en gingen de drie punten mee naar Breda.

Sabir Agougil lijkt een patent te hebben op schitterende goals! ??#almnac pic.twitter.com/mwHjqphw1x — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

Almere City FC - NAC Breda 0-2

30' 0-1 Sabir Agougil (assist Ezechiel Banzuzi)

35' 0-2 Elías Már Ómarsson (assist Jort van der Sande)

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 35 25 4 6 55 79 2 Heracles Almelo 36 25 4 7 56 79 3 Almere City FC 36 20 6 10 16 66 4 Willem II 36 18 10 8 25 64 5 NAC Breda 36 18 5 13 4 59 6 FC Eindhoven 36 16 9 11 5 57 7 MVV Maastricht 36 17 5 14 0 56 8 VVV-Venlo 36 15 9 12 4 54 9 Telstar 36 13 11 12 -13 50 10 De Graafschap 36 14 7 15 8 49 11 Jong AZ 35 13 8 14 3 47 12 ADO Den Haag 35 12 11 12 -6 47 13 Jong Ajax 35 11 10 14 -2 43 14 Roda JC Kerkrade 36 12 6 18 -8 42 15 Jong PSV 35 11 8 16 -5 41 16 Helmond Sport 36 10 10 16 -18 40 17 FC Den Bosch 35 10 3 22 -36 33 18 FC Dordrecht 36 9 6 21 -27 33 19 TOP Oss 35 9 5 21 -32 32 20 Jong FC Utrecht 35 7 5 23 -29 26