Ryan Reynolds en Rob McElhenney halen 100-voudig international naar Wales

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 19:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:02

James McClean is officieel speler van Wrexham AFC, zo maakt de club bekend. De honderdvoudig Iers international komt over van Wigan Athletic en tekent een contract tot het einde van het seizoen. Daarnaast heeft de club een optie voor een extra seizoen in de verbintenis opgenomen.

McClean, die de hele linkerkant kan bestrijken, brengt de nodige ervaring in de ploeg van trainer Phil Parkinson. De 34-jarige McClean kwam namens Sunderland en West Bromwich Albion tot 158 duels in de Premier League. De laatste vijf jaar speelde hij voor Stoke City en Wigan op het tweede Engelse niveau, de Championship. Nu volgt een transfer naar de League Two, het vierde niveau. "Ik kreeg de mogelijkheid om naar Wrexham te komen", vertelt McClean tegenvoer het clubkanaal. "Met alles wat hier momenteel gaande is, is dit een zeer interessant project. Hopelijk kan ik op het veld bijdragen aan het succes van de club."

Mede-eigenaar en Hollywood-acteur Ryan Reynolds laat weten verheugd te zijn met de komst van de in Noord-Ierland geboren Iers international. "Rob McElhenney (mede-eigenaar, red.) en ik hebben met James gesproken en we zijn zeer verheugd", laat de Amerikaan weten. "Niet alleen omdat hij een enorm talent bezit en van meerwaarde is voor het team, hij is ook een leider. Uit de gesprekken bleek dat hij begrijpt wat hem hier te wachten staat. Hij brengt veel ervaring met zich mee en zal een enorme meerwaarde zijn in de kleedkamer."

Wrexham kende vorig seizoen een droomseizoen in de National League. De club werd met 111 punten kampioen, nadat het lang om de titel streed met concurrent Notts County. De 111 punten waren bovendien goed voor een record: nooit eerder haalde een club zo veel punten op het vijfde niveau. Wrexham is zijn rentree in de League Two overigens teleurstellend begonnen. Zaterdag werd er in eigen huis kansloos verloren van MK Dons (3-5). McClean was nog niet van de partij. Met de routinier in de gelederen hoopt de club uit Wales snel zijn eerste overwinning van het seizoen te behalen