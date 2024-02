Ryan Gravenberch verlaat het veld per brancard na hele harde charge

Ryan Gravenberch heeft zondagmiddag vroegtijdig het veld verlaten tijdens het duel tussen Chelsea en Liverpool. De middenvelder ging in de EFL Cup-finale naar de grond na een felle charge van Moisés Caicedo op zijn enkel. Gravenberch had ogenschijnlijk veel last en verliet het veld per brancard.

Het moment vond plaats in de 25ste minuut van de wedstrijd. De voormalig Ajacied speelde de bal aan de zijlijn, waarbij Caicedo probeerde in te grijpen.

De international van Ecuador was echter rijkelijk te laat en bij een poging de bal te onderscheppen raakte hij vol de enkel van Gravenberch.

Het gevolg was dat de enkel van de Oranje-international geklemd werd tussen het veld en de voet van Caicedo, waarbij Gravenberch met veel pijn achter bleef.

De Nederlander moest het veld per brancard verlaten en werd vervangen door Joe Gomez. Caicedo kwam er vanaf zonder kaart, tot verbazing van sommige spelers.

Gravenberch verliet het veld bij een 0-0 stand. Chelsea en Liverpool maken zondagmiddag uit wie ervandoor gaat met de eerste Engelse hoofdprijs van het seizoen: de EFL Cup.

Mocht Gravenberch voor een lange absentie staan, dan is hij de zoveelste Liverpool-speler die momenteel geblesseerd moet toekijken. The Reds kampen met een heuse blessuregolf, waarbij onder meer Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold en Alisson aan de kant staan.

