Ryan Gravenberch prijst ploeggenoot bij Nederlands elftal: 'Er zijn weinig spelers met hem te vergelijken'

Met een fris gezicht legde Oranje zaterdagavond een frivole pot op de mat tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst). Ook bij de hoofdrolspelers zelf voerde plezier de boventoon, zo blijkt uit hun woorden geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Met Joshua Zirkzee, Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt in de basiself zag het elftal van bondscoach Ronald Koeman er heel anders uit dan de formaties tijdens het EK. Het spel oogde fris, viel ook de Oranje-internationals op.

"Al die combinaties", zegt Xavi Simons, goed voor een treffer, na afloop tegen het AD. "Het was een mooie wedstrijd. Het is ook echt leuk. En nu op naar meer, op naar Duitsland in de Arena", doelt de creatieveling op het duel met die Mannschaft dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

Tijjani Reijnders genoot eveneens van het spel dat de ploeg op de mat legde. "We konden elkaar heel goed vinden”, zegt de AC Milan-middenvelder. "Dit smaakt naar meer. Er zit veel frisheid in dit team. We begrijpen elkaar op het veld. Dat zag je al op de trainingen dat dit ontstond."

Reijnders kon nog het meest genieten van een actie waar géén doelpunt uit voortkwam. Na een bijzonder fraaie combinatie tussen hemzelf en Zirkzee voorkwam de lat een beeldschone treffer. "Dat was toch wel het mooiste, ik telde hem al", baalt hij stiekem toch een beetje.

Gravenberch, die onder Arne Slot grote indruk maakt bij de seizoensopening van Liverpool, heeft lovende woorden over voor een van zijn ploeggenoten. "Zirkzee is zo sterk en zo technisch", aldus de middenvelder. "Je kunt lekker met hem voetballen. Er zijn weinig spelers met hem te vergelijken qua stijl."

Simons sluit zich daarbij aan. "Ik heb ook buiten het voetbal goed contact met bijvoorbeeld Joshua. Je ziet het bij Manchester (United, red.), hij heeft zoveel techniek, hij is balvast. En Tijjani, dat liep wel hoor."

"Er liepen veel jongens met techniek", vervolgt de RB Leipzig-huurling. "Het maakt het makkelijker. We zoeken elkaar. Het plaatje is compleet. We hebben de halve finale (afgelopen EK, red.) gehaald en we leggen de lat nu heel hoog. Ik voelde mij goed in de teamdynamiek. Een doelpuntje is dan leuk als extraatje, maar de manier waarop wij speelden was belangrijker."

Voor Simons weegt het Oranje-shirt inmiddels steeds minder zwaar. Hij had even moeite met zijn draai vinden in de nationale ploeg, maar lijkt het plezier nu echt te hebben gevonden. "Alles komt met tijd, ik heb mij er niet druk over gemaakt", zegt de hoofdrolspeler daar zelf over. "Ik heb een tijdje veel geslikt, dat hoort er ook bij. Ik voel nu een goede dynamiek bij Oranje en dat maakt mij blij."