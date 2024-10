Ruud van Nistelrooij reageert 'vol emoties' op aanstaand interimdebuut bij Manchester United en heeft speciale boodschap voor Erik ten Hag

Ruud van Nistelrooij kende een heel bewogen week. De assistent-trainer zag hoofdcoach Erik ten Hag ontslagen worden bij Manchester United en zodoende werd de voormalig topspits doorgeschoven als tijdelijke eindverantwoordelijke. Woensdagavond neemt hij voor het eerst de honneurs waar, als Leicester City de tegenstander is in een bekerduel.

Op de clubsite richt de ex-trainer van PSV zich tot de fans van de historische club. "Zoals iedereen zich wel kan voorstellen schrijf ik deze boodschap met gemengde gevoelens", zo valt er te lezen op de officiële website. Van Nistelrooij wendt zich dan tot Ten Hag.

"Erik ten Hag bracht me afgelopen zomer terug bij Manchester United", blikt Van Nistelrooij terug. "En hoewel ik pas enkele maanden deel uitmaak van de trainersstaf zal ik hem altijd dankbaar zijn dat hij mij die kans gaf. Ik ben bedroefd om hem te zien vertrekken."

Door het ontslag van Ten Hag is Van Nistelrooij de interim-trainer van Manchester United, dat ondertussen heel druk bezig is om Rúben Amorim over te nemen van Sporting Portugal. Wat er met Manchester Uniteds clublegende gebeurt als de Portugees wordt aangesteld, is de vraag.

"Zelfs op interimbasis en hoe lang het ook duurt is het een grote eer om de club te coachen waarvan ik zo van houd. Ik beloof dat ik alles er aan zal doen om het tij te doen keren", zo wijst de oud-international op de teleurstellende seizoensstart.

"Ondanks de resultaten vind ik het geweldig om terug te zijn op Old Trafford en om elke dag met het team en de staf te werken. We hebben de potentie van deze selectie gezien dit seizoen, maar duidelijk niet vaak genoeg. Nu is het zaak om dit seizoen om te draaien."

"Als spelers, staf en supporters samenkomen, dan kan Manchester United niet te stoppen zijn", is de interim-trainer strijdbaar. "Het zal niet makkelijk zijn, maar ik heb nog steeds het geloof dat Manchester United terug kan klimmen naar het niveau dat ik ken uit mijn tijd als speler hier."