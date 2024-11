Ruud van Nistelrooij blijft in de Premier League actief en tekent bij Leicester City

Ruud van Nistelrooij gaat per direct aan de slag bij Leicester City. De aanstelling van de Nederlander is officieel bevestigd door the Foxes. Op dit moment staat Leicester op de zestiende plaats en Van Nistelrooij moet de ploeg van degradatie behoeden. Van Nistelrooij heeft getekend tot de zomer van 2027.

Leicester City, dat in 2016 nog kampioen werd van de Premier League, zette Steve Cooper deze week op straat. De Welshman stond nog maar sinds juni aan het roer in het King Power Stadium. Hij volgde de naar Chelsea vertrokken Enzo Maresca op.

Van Nistelrooij heeft niet lang zonder baan gezeten. Een paar weken geleden vertrok hij als interim manager van Manchester United. Hij was voor vier duels de eindverantwoordelijke van the Red Devils. De oud-spits mag dus opnieuw aan de slag in de Premier League.



In die korte tijd als hoofdtrainer van Manchester United speelde hij toevallig twee keer tegen Leicester. In de EFL Cup won Van Nistelrooij met 5-2 tegen zijn nieuwe club en in de competitie werd er met 3-0 gewonnen.

"Iedereen die ik spreek heeft geweldige verhalen over de kwaliteit van de mensen die bij de club werken, de supporters en natuurlijk is de recente geschiedenis van de club indrukwekkend. Ik ben enthousiast om te beginnen en om iedereen te leren kennen en alles te geven wat ik kan voor deze club", zo laat Van Nistelrooij optekenen op de clubwebsite.

Het nieuws vanuit Leicester is opvallend, daar het er afgelopen weekend nog naar uitzag dat Van Nistelrooij bij Hamburger SV zou gaan tekenen. Hij zou volgens de Duitse tak van Sky Sport op ‘poleposition’ hebben gelegen om aan de slag te gaan bij de ploeg waar hij vroeger speelde. Eerder was de 48-jarige coach ook in beeld bij Coventry City. De club uit de Championship heeft inmiddels Frank Lampard aangesteld als hoofdcoach.

Van Nistelrooij is op tijd om zaterdagmiddag bij het duel van zijn nieuwe werkgever tegen Brentford te zijn, maar hij zal pas de dag daarna officieel aan de slag gaan. De Premier League-kampioen van 2016 verloor vier van de laatste vijf wedstrijden. Het andere duel eindigde in een gelijkspel.