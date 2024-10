Ruud van Nistelrooij beleeft uitstekend debuut bij Manchester United met overtuigende zege in EFL Cup

Ruud van Nistelrooij heeft een uitstekend debuut beleefd als interim-manager van Manchester United. The Red Devils wonnen hun EFL Cup-wedstrijd tegen Leicester City woensdagavond in eigen huis zeer overtuigend: 5-2.

Na het ontslag van Erik ten Hag op maandag is het de grote vraag wie de nieuwe manager van Manchester United wordt. Rúben Amorim, die nu nog aan het roer staat bij Sporting Portugal, lijkt de grote favoriet.

Tot die tijd neemt Van Nistelrooij de taken van manager voorlopig op zich. Hij koos ervoor om tegen Leicester aan te treden met onder meer Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in de basis.

Manchester United komt dit seizoen nogal moeilijk tot scoren, maar daar was tegen Leicester niets van te merken. In de eerste helft scoorde de thuisploeg liefst vier keer.

Casemiro krulde de bal vanaf een meter of 25 prachtig in de kruising, Alejandro Garnacho scoorde na een lage voorzet van Diogo Dalot, Bruno Fernandes zag zijn vrije trap succesvol van richting worden veranderd en Casemiro schoot van dichtbij z’n tweede binnen nadat zijn kopbal eerst nog op de paal was beland.

Leicester deed wat terug met een mooie knal van Bilal El Khannouss via binnenkant paal en een goal van Conor Coady, die de bal na een vrije trap voor z’n voeten kreeg. Zo stond het 4-2 bij rust.

In de tweede helft deden beide ploegen het veel rustiger aan. Er werd wel nog één keer gescoord, via Bruno Fernandes. De Portugees bleef koel na een te korte terugspeelbal van Caleb Okoli: 5-2. Zo bekert Manchester United zonder problemen verder naar de kwartfinales.