Ruud Gullit spreekt schande van penalty tijdens Real Madrid - Atlético Madrid

Ruud Gullit begrijpt niets van de strafschop die Atlético in de stadsderby tegen Real Madrid vlak voor rust kreeg. Volgens de analist van Ziggo Sport werd Samuel Lino amper geraakt, en had er nooit een strafschop moeten volgen. "Hij kan hem echt nooit pijn hebben gedaan."

Atlético kreeg ruim tien minuten voor rust een strafschop mee, nadat Aurélien Tchouaméni de voet van Lino lichtjes raakte. Arbiter César Soto Grado werd naar het VAR-scherm geroepen en gaf uiteindelijk een strafschop, die met een Panenka werd binnengechipt door Julián Álvarez.

"Wij spraken er toch een beetje schande van", vertelt presentator Sam van Royen. "Ik vond het geen penalty", stelt Gullit. "Hij (Álvarez, red.) heeft de bal niet in zijn bezit en volgens mij gaat hij er helemaal niet zo erg op staan", analyseert de voormalig middenvelder de actie van Tchouaméni.

"Hij staan namelijk op zijn tenen, en niet op zijn hakken. Als je op de hakken staat... Hij kan hem alleen maar raken als... Zijn voet staat in de grond. Zijn teen staat nog in de grond, dan kun je hem nooit echt pijn hebben gedaan. Dat gaat helemaal niet."

"Het is ook geen tackle, en die speler maakt er ook gewoon het meeste van. Die gaat gewoon liggen. Hij doet het met zijn teen, hij staat niet eens volledig op zijn voet, denk ik."

Wel prijst Gullit Álvarez, die het buitenkansje op prachtige wijze omzette in een voorsprong voor Atlético. "Ik vind hem wel lef hebben om dat in Bernabéu te doen", lacht Gullit. "Want je moet er ook nog weg, hè." Van Royen: "Hij blijft er slapen vannacht, denk ik."

"Ik vond het geen penalty, dat meen ik echt", vervolgt Gullit. Het is pas de eerste strafschop die Real Madrid dit seizoen tegen heeft gekregen. "Dat durft niemand ook", grapt Gullit. "Maar nu denken ze: weet je wat..."

"Maar aan de andere kant: als je altijd zo bezig bent met die scheidsrechters, dan ga je dit ook krijgen. Dit heeft Real Madrid zelf bewerkstelligd door er zo kort op te zitten, denk ik. Op voorhand was iedereen als de dood, maar nu denkt iedereen: ja, kom op zeg. Dan krijg je dit soort pietluttigheden. Dat wil je ook niet."