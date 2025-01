Ruud Gullit adviseert Frenkie de Jong te vertrekken bij Barcelona en wijst perfecte, nieuwe club aan

Ruud Gullit vindt dat Frenkie de Jong moet vertrekken bij FC Barcelona. De analist baalt ervan dat de middenvelder ook in el Clásico op de bank zit en hij stelt in de studio van Ziggo Sport dat De Jong zo snel mogelijk weer speelminuten moet gaan maken. Gullit heeft een geschikte club in gedachten.

“Waarom Frenkie de Jong op dit moment niet speelt bij Barcelona? Nou, ik denk dat die andere drie - Casado, Pedri en Gavi - gewoon sneller en dynamischer zijn dan Frenkie. En dan heb je ook nog Olmo”, zo begint Gullit.

“Als je aan Frenkie vraagt wat nou zijn beste plek is... Als hij op de nummer 8-positie speelt is hij daar niet goed, maar als hij op 6 speelt is hij daar ook niet goed, zegt men. Er is bij hem altijd wel een reden om te verzinnen waarom het niet goed gaat bij hem.”

“Ik wil Frenkie goed zien spelen. Maar op dit moment vind ik dat het spel met zijn manier van spelen opgehouden wordt, omdat hij constant dribbelt. Sergio Busquets was bijvoorbeeld niet snel, maar bij Barcelona zorgde hij ervoor dat hij de bal gewoon direct naar voren speelde.”

“Ik zou graag willen dat De Jong weer gaat voetballen”, vervolgt Gullit. “Hij moet niet op de bank gaan zitten. Hij is 27 en dit zijn zijn beste jaren. Ik hoop dat hij een oplossing vindt. Ik hoop dat er een club komt die bij hemt past. Het is tijd om verder te kijken.”

“Ik vind het gewoon jammer voor Frenkie, dat meen ik echt. Ik zie ook wel dat hij een geweldige voetballer is, maar ik denk dat hij veel meer verantwoordelijkheid moet nemen. Hij moet meer denken en meer aanvallen. Goals maken, assists maken. Zo bouwt hij een cv op.”

Gullit zou De Jong graag spoedig elders in actie willen zien. “Ik hoop Bayern München, dat zou echt geweldig voor hem zijn”, besluit de analist.