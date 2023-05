Rutten zag ‘haarscheurtjes’ met Van Nistelrooij: ‘Ga ik mezelf niet aandoen’

Zondag, 28 mei 2023 om 20:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:41

Fred Rutten is na afloop van AZ - PSV (1-2) dieper ingegaan op het vertrek van Ruud van Nistelrooij. De assistent-trainer zat zondagmiddag als eindverantwoordelijke op de bank, nadat eerder deze week bekend werd dat Van Nistelrooij per direct opstapte. Het clubicoon en Rutten konden het niet altijd even goed met elkaar vinden, zo lekte al uit. In gesprek met ESPN verklaarde Rutten de situatie.

Rutten is allereerste content met het feit dat PSV zich heeft geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. "Het is knap dat je in zo'n kort tijdsbestek alle hoofden dezelfde kant op krijgt. Alle complimenten gaan dan ook naar alle mensen die rond het team werken. Iedereen heeft daar een bijdrage aan geleverd. Van de spelers tot de materiaalman. Het is heel belangrijk voor de club (om Champions League-voetbal te spelen, red.), zeker als je ziet hoe wij startten."

Vervolgens wordt Rutten gevraagd naar zijn onderlinge band met Van Nistelrooij. "Ik heb fysieke problemen gehad en dat ging in mijn hoofd niet naar wens. Dan ontstaan er hier en daar wat haarscheurtjes en ga je keuzes maken voor jezelf. Ik heb gekeken hoe ik in elkaar zit en of ik dat volgend jaar nog kan managen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat mij dat niet gaat lukken. Dan kun je beter als mensen uit elkaar gaan. Die keuze heb ik toen gemaakt."

Volgens Rutten vond Van Nistelrooij het 'heel vervelend' dat hij aangaf te willen stoppen. "We hebben het heel lang stil kunnen houden, omdat we allebei professionals zijn. In mijn optiek was het de laatste weken oké. Of hij het begreep? Dat moet je hem zelf vragen." Hélène Hendriks vraagt vervolgens of Rutten niet liever hoofdtrainer wil zijn. "Ik heb mij altijd hoofdtrainer gevoeld, dat is honderd procent zeker. Maar ik heb niet zo'n ego dat ik alles wil beslissen. Zo zit ik niet in elkaar."

Rutten beweert dat hij nooit 'gebotst' is met Van Nistelrooij. "Ik ben al een tijdje trainer, maar ik heb nog nooit ervaren dat je binnen een staf exact dezelfde visie hebt. Iedereen is anders en heeft een andere mening. Ik ken mijzelf heel goed. Op een gegeven moment kwam er iets te vaak een discussiepunt. En ik weet hoe ik ben. Ik wil mezelf dat niet nog een jaar aandoen. Ik ben blij dat ik op een punt ben dat de klachten weg zijn. Dan kom je op een leeftijd dat je je dat niet meer aan gaat doen."