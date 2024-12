Rúben Amorim verlost Erik ten Hag van zeer pijnlijk record bij Manchester United

Rúben Amorim ging donderdag al voor de vierde keer onderuit als manager van Manchester United. Op bezoek bij laagvlieger Wolverhampton Wanderers verloor de ploeg met 2-0 door doelpunten van Matheus Cunha en Hwang Hee-Chan, nadat aanvoerder Bruno Fernandes eerder al een rode kaart had ontvangen. De nederlaag betekent een negatief record voor Amorim.

Het is namelijk de vierde nederlaag in de Premier League onder Amorim. Eerder werd ook verloren van Arsenal, Nottingham Forest en Bournemouth. Alleen van Manchester City en Everton werd gewonnen, tegen Ipswich Town werd het gelijk.

Nooit eerder liep een manager van Manchester United zo snel tegen een vierde competitienederlaag aan. Voorganger Erik ten Hag had hier dertien wedstrijden voor nodig en wordt zodoende door de Portugees verlost van een pijnlijk record.

Ook Amorim lijkt het voorlopig nog niet op de rit te krijgen bij het al jaren worstelende Manchester United. De Portugees moest na het ontslag van Ten Hag de weg naar boven inslaan, maar vooralsnog bivakkeren the Red Devils op de veertiende plaats in de Premier League.

Ook bij Sporting Portugal, de vorige club van Amorim, is er sprake van grote onrust. João Pereira, de opvolger van Amorim, kreeg na anderhalve maand na zijn aanstelling al zijn ontslag door de teleurstellende resultaten.

Onder leiding van Amorim maakte Sporting indruk in Europa en stond de ploeg bovenaan in Portugal. Pereira kwam dus in een gespreid bedje terecht, maar zag de ploeg een vrije val maken sinds zijn komst.