'Rúben Amorim overweegt bij Manchester United rigoureuze maatregel inzake André Onana'

André Onana is niet langer verzekerd van zijn plekje onder de lat bij Manchester United, zo verzekeren verschillende Engelse media. De Kameroense sluitpost moet zijn twee fouten in het Europa League-duel met Olympique Lyon (2-2) mogelijk bekopen met een plekje op de bank.

Volgens het Manchester Evening News vreest Onana terdege voor zijn post tussen de palen. “Bronnen zeggen dat het nog onzeker is of hij zondag tegen Newcastle United op St. James' Park zal starten”, zo schrijft clubwatcher Samuel Luckhurst. Ook de Daily Mail schrijft dat Rúben Amorim een keeperswissel overweegt.

Op bezoek in Frankrijk beleefde Onana een horroravond. Beide tegentreffers hadden door de excentrieke doelman voorkomen kunnen worden.

Desalniettemin weigerde Amorim zijn pupil na afloop voor de bus te gooien. “Dat kan gebeuren. Als je voetbalt en veel wedstrijden speelt, kan je fouten maken.”

De Portugese opvolger van Erik ten Hag sprong nadrukkelijk in de bres voor Onana. “Als je naar het hele seizoen kijkt, maak ik meer fouten dan de spelers.”

De twijfels over de prestaties van Onana komen in een toch al onrustige fase voor de Kameroener. Voormalig Manchester United-speler Nemanja Matic uitte in aanloop naar het duel tussen the Mancunians en Lyon openlijk uiterst felle kritiek op de keeper.

Indien Onana daadwerkelijk naar de bank wordt verwezen, betekent dat zo goed als zeker goed nieuws voor Altay Bayindir. De Turks international geldt als stand-in van de voormalig Ajax-goalie en mag zich mogelijk opmaken voor zijn eerste basisplaats in de Premier League.