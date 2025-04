Onana slaat terug na genadeloze opmerkingen Matic: 'Sommigen kunnen dat niet zeggen'

André Onana heeft gereageerd op de uithaal van Nemanja Matic eerder op de dag. De Servische middenvelder van Olympique Lyon – donderdag tegenstander van Manchester United in de Europa League – noemde de Kameroener onder meer 'één van de slechtste keepers in de geschiedenis van Manchester United'. Onana wijst Matic in een reactie op een pijnlijke statistiek van Matic.

Onana blikte vooruit op het Europa League-duel met Lyon en liet daarbij weten dat Man United naar zijn mening ‘veel beter’ is dan Lyon. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Matic, die geen blad voor zijn mond nam op de persconferentie.

"Ik respecteer iedereen, maar om dat te zeggen… Dan krijg je ook een antwoord”, vertelde de voormalig speler van onder meer Vitesse en Manchester United. “Als je één van de slechtste keepers in de geschiedenis van Man United bent, moet je oppassen wat je zegt.”

“Als David de Gea, Peter Schmeichel of Edwin van der Sar het zegt, dan zal ik mezelf vragen stellen. Maar als je statistisch één van de slechtste keepers bent in de moderne geschiedenis van Man United… Hij moet het laten zien voor hij praat.”

De reactie van Onana liet niet lang op zich leggen. De voormalig Ajacied uitte zich via social media. “Ik zou nooit respectloos zijn tegenover een andere club. We weten dat het morgen (donderdag, red.) een moeilijke wedstrijd wordt tegen een sterke tegenstander.”

“Wij concentreren ons op het voorbereiden van een optreden waar onze fans trots op zijn”, begon Onana zijn bericht diplomatiek, voor hij toch een sneer uitdeelde. "Ik heb in ieder geval prijzen gewonnen met de beste club ter wereld. Sommigen kunnen dat niet zeggen."

Onana doelt op zijn gewonnen FA Cup en EFL Cup met Manchester United. Matic speelde tussen 2017 en 2022 vijf jaar voor the Red Devils, en wist toen inderdaad geen prijs te winnen.