Rúben Amorim experimenteert met Antony op voor hem onbekende positie bij Manchester United

Rúben Amorim is deze week begonnen aan zijn tijdperk als trainer van Manchester United. Tijdens zijn eerste trainingen op Carrington probeert de Portugees zijn 3-4-3-systeem, waar hij grote successen mee behaalde bij Sporting Portugal, aan te leren bij zijn nieuwe selectiespelers. De nieuwe formatie betekent dat voor een aantal spelers een voor hen onbekende rol in het verschiet ligt.

Zo werd Antony op dinsdag ingezet als rechterwingback, zo melden verschillende Engelse media, waaronder Manchester Evening News. Voor de buitenspeler is het een ongebruikelijke positie, al werd hij een enkele keer als linksback gebruikt door Amorims voorganger Erik ten Hag.

Die positiewijziging kon Antony zelf overigens niet bepaald waarderen. In de verlenging van het gewonnen FA Cup-duel met Liverpool (4-3) in maart werd de voormalig Ajacied door Ten Hag gevraagd om als vleugelverdediger te fungeren, waar hij zichtbaar moeite mee had.

Op de linkerwingbackpositie was dinsdag overigens een plekje ingeruimd voor Tyrell Malacia. De Oranje-international is terugkerende van een uiterst zware blessure en maakte onlangs bij de beloften van Manchester United zijn rentree in een officiële wedstrijd.

Dat Malacia op de training de kans krijgt in de basisopstelling hoeft overigens niet te betekenen dat zijn terugkeer bij het vlaggenschip van the Mancunians nabij is. Naar verluidt heeft de voormalig Feyenoorder nog enkele weken nodig om volledig fit te geraken. Bovendien deed hij bij de beloften slechts een helft mee.

Ondanks dat Amorim bij Sporting bijzonder succesvol was met de door hem geïntroduceerde speelstijl, liet de talentvolle oefenmeester reeds weten bij Manchester United niet hetzelfde voetbal denken te kunnen spelen. Het spel van Sporting onder Amorim was te verdedigend, zo verwacht de man in kwestie zelf.

"Manchester United kan niet spelen zoals Sporting, we kunnen niet zo defensief zijn", sprak de dertiger uit op een van zijn laatste persconferenties als trainer van de Portugese topclub. "We zullen ons moeten aanpassen."