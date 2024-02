Royal Antwerp blijft achter Overmars staan en spreekt steun uit in statement

Royal Antwerp FC heeft in een statement op de website zijn steun uitgesproken naar Marc Overmars, die maandag besloot om niet verder in beroep te gaan tegen zijn wereldwijde schorsing van twee jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. De vijftigjarige technisch directeur van de Belgen moet zijn werkzaamheden daarom tot medio november definitief noodgedwongen neerleggen.

Antwerp laat op de website weten dat Overmars de club van zijn beslissing op de hoogte heeft gebracht en geeft aan dat het de technisch directeur na zijn schorsing gewoon weer terugverwacht. “Sinds de uitspraak van de FIFA begin januari was hij al niet meer actief voor Antwerp en ondertussen is ook op een formele manier overeengekomen om zijn werkzaamheden als directeur voetbalzaken van Antwerp tijdelijk op te schorten.”

De regerend landskampioen van België geeft aan dat de taken van Overmars tot november worden verdeeld onder het management en het scoutingteam. Daarna zal de oud-voetballer zijn rol opnieuw op zich nemen. Antwerp blijft dubbel en dwars achter Overmars staan.

“Bij zijn komst in maart 2022 heeft de club gemeld dat we een zorgvuldige en weloverwogen beslissing hadden genomen. Wij zijn nog steeds van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal blijvend moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd.”

“Er zijn ook ondubbelzinnige afspraken gemaakt omdat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers een prioriteit is en omdat wij een zerotolerance-beleid hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer”, vervolgen de Belgen.

“De club steunt Marc in zijn beslissing en we willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije twee jaar als mens en professional hebben leren kennen. Dit zonder enige uitspraak te doen over wat er in het verleden is gebeurd. We hebben het volste vertrouwen dat we ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een positieve en veilige werkomgeving.”

Overmars accepteert wereldwijde schorsing

Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars, liet eerder op de maandag tegenoverweten dat de beleidsman van Antwerp niet naar het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) zal stappen om zijn wereldwijde schorsing verder aan te vechten.

"Marc heeft in samenspraak met zijn familie het besluit genomen om geen procedure meer op te starten", vertelde Neervoort. "We gaan daar ook geen verdere toelichting voor geven. Momenteel staat Marc ook op het punt om met vakantie te gaan."

