Wayne Rooney komt met heerlijke anekdote over Memphis bij Manchester United

Wayne Rooney gaf in zijn tijd als speler van Manchester United ooit tevergeefs advies aan Memphis Depay. De huidige manager van Plymouth Argyle zei tegen de Oranje-international dat hij minder de aandacht moest trekken met onder meer de manier waarop hij zich kleedde. De woorden van Rooney waren echter aan dovemansoren gericht.

"Op de arbeidsethos en mentaliteit van Memphis op de trainingen was nooit iets aan te merken", benadrukt Rooney in de studio van de BBC. "Hij was altijd op tijd en deed er op trainingen alles aan om zichzelf te verbeteren."

Rooney had wat meer moeite met de manier waarop Memphis zich manifesteerde buiten het veld. "Tijdens een wedstrijd van het reserveteam van Manchester United zei ik tegen hem dat hij wat minder moest opvallen naar buiten toe."

"Maar toen kwam Memphis aan in een Rolls-Royce en met een cowboyhoed op. Maar dat was gewoon Memphis." De anekdote van Rooney zorgt voor hilariteit bij collega-analisten Cesc Fàbregas en Alan Shearer.

"Maar Memphis werd in die periode meer als vleugelaanvaller gebruikt bij Manchester United. Daar heeft hij zijn spel ook op aangepast. Zijn manier van bewegen is in ieder geval fantastisch", is Rooney lovend over Memphis, die juist kritiek krijgt vanwege zijn optredens bij Oranje op het EK.

"Voor het doel is hij altijd gevaarlijk. Memphis heeft de laatste paar jaar wellicht niet erg constant gepresteerd, maar er kan geen twijfel bestaan over zijn kwaliteiten als aanvaller", aldus de voormalig ploeggenoot van de Oranje-international.

Memphis scoorde nog niet tijdens het EK en werd in de duels met Polen (1-2) en Frankrijk (0-0) gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. Het is afwachten of Memphis dinsdag een basisplaats heeft in het afsluitende groepsduel met Oostenrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!