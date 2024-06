Ronald Koeman reageert veelzeggend na zien afgekeurde goal Xavi Simons

Ronald Koeman vindt dat Nederland een doelpunt had verdiend. In het EK-duel met Frankrijk (0-0) dacht Xavi Simons tot scoren te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. “Hij moest gewoon een doelpunt toekennen”, aldus de bondscoach van Oranje.

Uit het niets leek Oranje op voorsprong te komen in de tweede helft. Memphis Depay schoot uit de draai tegen Mike Maignan aan, waarna de rebound voor de voeten van Simons belandde. Hij schoot raak, maar de goal werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Dumfries. Na een minutenlange VAR-check bleef arbiter Anthony Taylor bij zijn initiële beslissing.

“Het is moeilijk”, zo reageert Koeman direct na de wedstrijd voor de camera van de NOS. “Maar ik denk dat Denzel de keeper niet belemmert. De keeper reageert namelijk niet, en dat is niet omdat Denzel daar staat. Hij is gewoon te laat, hij ziet de bal te laat en hij gaat erin.”

“Op het moment dat een speler in buitenspelpositie staat, maar hij belemmert de keeper niet - zoals in de dit geval - is het een doelpunt. Maar het is niet voor niks dat het vijf minuten heeft geduurd om te checken.”

“Ik kan me voorstellen dat er wordt gevlagd en dat de VAR ernaar kijkt. Het geeft wel aan dat zij het ook niet wisten. Want als je zoveel tijd nodig hebt om te beslissen... Die keeper kan er never nooit bij, maar niet om dat Denzel daar staat”, concludeert Koeman na het opnieuw bekijken van de beelden.

“Hij heeft vier minuten met zijn handen aan het oor gezeten. Als je zoveel tijd nodig hebt, dan vind ik dat je daar een doelpunt voor moet geven. Als het duidelijk is, kun je meteen affluiten en zeggen dat het buitenspel is. Als je zoveel tijd nodig hebt, dan vind ik dat je moet beslissen dat het een doelpunt is.”

“Uiteindelijk heeft Frankrijk natuurlijk wel betere kansen gehad dan wij. Op zich is een punt prima”, aldus Koeman, die aangeeft dat hij in de slotfase al genoegen nam met een gelijkspel. “Dit is het maximale wat we eruit konden halen. Misschien zijn zij iets verder dan wij.”

