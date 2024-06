Ronald Koeman raakt bij persconferentie Nederlands elftal zichtbaar geïrriteerd na vragen over Georginio Wijnaldum

Ronald Koeman raakte zondagmiddag zichtbaar geïrriteerd op de persconferentie na enkele vragen over Georginio Wijnaldum. De middenvelder kreeg van de bondscoach een basisplaats bij de oefenzege tegen Canada (4-0).

"Hoe ik naar de wedstrijd van Wijnaldum heb gekeken? Volgens mij heb ik daar net al iets over gezegd", aldus de bondscoach. "Ik weet niet of ik het moet herhalen dan." De betreffende journalist hoort graag wat extra toelichting over de samenwerking tussen Wijnaldum en Memphis Depay.

"Het was een bewuste keuze om met Brian Brobbey in de spits te spelen en Memphis wat meer aan de binnenkant te laten spelen", doet Koeman het tactische idee achter de opstelling uit de doeken.

"Ik vond dat Memphis in het begin te veel al aan de binnenkant stond. Dan bind je ook een rechtsback en dan was de ruimte voor in dit geval Micky van de Ven nog groter geweest, dus dat kon beter."

Ook Wijnaldum zijn optreden was in dat licht voor verbetering vatbaar, zo legt de keuzeheer uit. "Dat heeft ook met de positie van Gini te maken. Wat ik toen al zei, en dat zal ik voor jou nog een keer herhalen dan, dat hij vaak gezocht kon worden, wat niet gebeurde."

"Toen we positioneel beter stonden op het middenveld, zag je bij de tweede goal dat dat een perfect voorbeeld was dat hij (Wijnaldum, red.) aanspeelbaar was. Hij speelt de bal diep en uiteindelijk komt daar een tweede goal uit."

Als de journalist dan wil weten hoe Wijnaldum de voorbereiding ervaart, onderbreekt Koeman hem. "Waarom heb je het alleen maar over Wijnaldum? Wil je ergens naartoe?", vraagt de bondscoach zichtbaar geïrriteerd aan de journalist.

De journalist richt zijn vraagstelling anders in en polst bij de bondscoach hoe belangrijk Wijnaldum is in zijn selectie. "Als hij niet belangrijk is, dan zou hij er niet bij zijn", besluit Koeman het onderwerp.

